Red Lobster elimina su famoso “Endless Shrimp” y la razón te hará gastar menos

Red Lobster lanzó una nueva promoción llamada Ultimate SpendLESS Shrimp, que incluye un trío de platos de camarones con camarones al ajillo, Linguini Alfredo y Camarones Popcorn por $15.99. Una propuesta que busca reemplazar la popular promoción “Endless Shrimp” (Camarones Interminables).

La nueva promoción Ultimate SpendLESS Shrimp incluye tres platillos de camarones por un precio fijo, sin posibilidad a adicionales, lo que la convierte en una opción de alta calidad y precio accesible sin comprometer la experiencia del cliente.

Ofertas sostenibles

La nueva promoción marca una nueva etapa de Reb Lobster, luego que se declarara en banca rota. La apuesta de la cadena es no sacrificar una gran experiencia gastronómica por un buen precio.

La directora ejecutiva de Red Lobster, Damola Adamolekun, explica que la cadena inicia una nueva etapa “más inteligente, más sostenible y con el valor inigualable y los deliciosos sabores que nuestros clientes esperan”.

La promoción de los camarones Ultimate SpendLESS, ofrece lo mejor de ambos mundos: mariscos de calidad en los que confías y los sabores favoritos de los clientes, al valor que Red Lobster ofrece.

Ultimate SpendLESS Shrimp es una celebración para el disfrute de los comensales con un trío de excelentes platillos de camarones a un precio excelente. “Puede que no sea infinito, pero definitivamente gastarás menos”, agrega.

Los nuevos platillos surgieron para satisfacer las necesidades de los clientes, que se preguntaban si los Endless Shrimp regresaría al menú, ¿Qué ocurrió con la promoción?, y ¿Cuántos camarones son demasiados?, entre otras inquietudes.

En esta nueva etapa la famosa línea de Seafood Boils forma parte del menú permanente, para una experiencia llena de sabores intensos, indica un comunicado.

Nuevos productos para el otoño

También anunciaron para la temporada de otoño, estará disponible una colección limitada de cócteles, perfectos para maridar los platillos. A continuación, los tres nuevos cocteles:

Caramel Dream: Una mezcla cremosa de vodka, caramelo y toffee, con un toque de sal marina.

Ponche de Cosecha de Manzana: Elaborado con ron especiado, arándano, limón y jugo de manzana, decorado con canela.

Fiebre del Oro: Un cóctel a base de bourbon, miel y un toque de brillo dorado, adornado con menta fresca.

