Regina Blandón revela su dura experiencia con el abuso infantil

Regina Blandón no es la primera vez que públicamente habla de haber sido víctima de abuso sexual, aunque no fue hasta ahora cuando ofreció los pormenores de la lamentable situación que la marcó para el resto de su vida. Tras haber sido invitada al espacio de entretenimiento de Yordi Rosado, explicó con detalles lo que tuvo que vivir siendo una niña.

“Lo que pasaba era, en la casa de mis abuelos en Acapulco, un señor trabajaba ahí, o sea, que era la señora que cocinaba y el señor, pues como que se encargaba de la casa, se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba. Tenía 6 años más o menos“, mencionó la reconocida actriz.

La mexicana de 35 años se sentía incómoda y no encontraba cómo hacer frente a una situación tan compleja como esta. Finalmente, se vio en la obligación de hablar con un pariente cercano que terminó hablando con los representantes de ella: “Le dije a mi primo, que era más grande, le dije en alguna vacación, porque pasó varias veces. Él le dijo a mis papás y así fue“.

Además, añadió que en su hogar habían tomado la decisión de no conversar más de lo que ocurrió, se convirtió en un tema prohibido: “Mi hermano no tenía idea hasta hace relativamente poco tiempo, unos 10 años. Así de: ‘No me acordaba de nada de lo que pasó’. Porque en mi casa fue: ‘Psicólogo. No se habla más. Ya, cerrado y cúrate'”.

Blandón mencionó que durante su niñez se vio afectada, dado que tuvo que tomar algunas alternativas para cuando tenía que irse a descansar, mientras que convivía mucho con sus progenitores para sentirse segura de esa oscura experiencia que atravesó: “Toda mi infancia, por ejemplo, dormía con la luz prendida. Me pasaba mucho a la cama de mis papás, porque es como tu lugar seguro”.

La actriz agregó que cuando la llevaron a buscar ayuda profesional para revivir ese trauma por las dinámicas que implementaban con ella: “En el psicólogo me hacían dibujar al monstruo este y, ‘ya lo quemamos’, y yo era así de: ‘No, no, no, porque alguien va a entrar’. Entonces, películas de terror y etcétera, muchos años me tardé en poder verlas porque mi pánico a la oscuridad era mucho”.

