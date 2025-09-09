Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del martes, 9 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos diarios que ofrecen a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy martes, 9 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 9 de septiembre

Los números ganadores son: 49 53 09

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 9 de septiembre

Los números ganadores son: 72 17 36 04 30 42 54 34 66 53 26 38 11 33 78 09 60 10 47 62

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 9 de septiembre

Los números ganadores son: 10 16 23 24 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 9 de septiembre

Los números ganadores son: 41 19 36

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te entregará un resguardo que has de proteger con cuidado. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar diariamente en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

