Voces del Transporte:  La justicia en el transporte público debe incluir el tren de cercanías

Llevo diez años viviendo en el sureste de Queens. Puedo caminar hasta la estación de St. Albans del Long Island Rail Road en unos diez minutos. Pero nunca uso ese tren de cercanías – y me encantaría – porque no me alcanza.

Sin embargo, paso por esa estación todos los días y hago un viaje mucho más largo, empezando en el autobús Q4 luego hago un transbordo en Jamaica Center para tomar en tren E o J, u otro autobús dependiendo a donde vaya. En algunos días tomo el Q51 hasta el tren A, gracias a los cambios en las redes de autobuses de Queens que se implementaron en junio del 2025.

Los trenes de cercanías son demasiado caros para muchos de los que vivimos en Queens y necesitamos un acceso más rápido y confiable al transporte público. Un boleto (CityTicket) para el LIRR o al Metro-North cuesta $5, o $7 en horas pico, más otros $2.90 para hacer transbordo al autobús o al metro para llegar a mi destino final. Eso significa que un viaje de ida y vuelta puede costar hasta $19.80, y $59.40 si mi familia de tres personas queremos ir a algún lugar todos juntos – comparado a solo $8.70 en el metro y autobús ya que toda mi familia tiene Tarifas Justas ahora, esto nos permite pagar la mitad de precio del pasaje total.

Vivir tan lejos en las afueras de los condados significa que una persona se tarda hasta 90 minutos en metro y autobús en llegar a lugares como el Bajo Manhattan y el centro de Brooklyn donde mucha gente trabaja. ¿Pero en tren de cercanías? Grand Central está a solo media hora de la estación de St. Albans. Si hago transbordo al autobús de enlace de Atlantic, solo son unos 20 minutos entre Jamaica y Barclays Center. Y si hago transbordo al Metro-North en Grand Central, puedo llegar al Fordham en el Bronx en una hora, en lugar de tomar tres autobuses (y pagar doble) incluyendo el Q44 que de por sí solo toma más de una hora.

Me encantaría que el tren de cercanías fuera asequible, y yo no soy el único a quien le gustaría. Miles de residentes de Queens y el Bronx se benefician de opciones de transporte más asequibles que les ahorraría dinero y les permitirían recuperar horas de trabajo cada día. En el 2018, el entonces contralor Scott Stringer istmo que costaría solo 50 millones de dólares reducir las tarifas del tren de cercanías para que estén al mismo nivel que del metro en los cinco condados. O la ciudad podría expandir el programa de Tarifas Justas para incluir las líneas de cercanías y reducir nuestros viajes diarios a la mitad del tiempo.

En el 2019, por un poco de tiempo pude ver que fácil seria mi viaje a la escuela si hubiera podido pagar por el tren de cercanías. Durante unas semanas después de Año Nuevo, el LIRR permitió el uso de las tarjetas MetroCards mientras estaban reconstruyendo los cambios de la vía del tren J en Jamaica. Simplemente tenía que enseñarle my MetroCard al conductor o agente de la estación, y podía pasar sin tener que pagar. Durante tres días pude llevar a mi hermana menor a su escuela en Ridgewood usando el LIRR entre las estaciones de Jamaica y East New York. Y a pesar de tener que seguir usando el autobús o el metro en ambos sentidos ¡nuestro impredecible viaje de 70 minutos se convirtió en un viaje confiable de 40 minutos!

La asequibilidad es esencial para construir un Nueva York mejor, y el tren de cercanías debe incluirse. Es una manera sencilla de ofrecer un gran alivio a miles de residentes trabajadores de las afueras de los cinco condados.

Samuel Santaella es un usuario del transporte público que reside en Queens