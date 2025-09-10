4 gastos importantes que Medicare no cubre

Medicare es un programa clave para millones de adultos mayores en Estados Unidos, pero no todo está incluido en su cobertura.

Muchos jubilados descubren demasiado tarde que ciertos servicios básicos de salud quedan fuera, lo que puede generar gastos significativos y obligar a planear con anticipación cómo enfrentarlos.

1. Atención dental

Las limpiezas dentales, empastes y demás cuidados rutinarios no forman parte de la cobertura de Medicare original.

Esto significa que los beneficiarios deben pagarlos de su propio bolsillo. La excepción aparece con los planes Medicare Advantage, ofrecidos por aseguradoras privadas, que suelen incluir servicios dentales además de otros beneficios adicionales.

2. Exámenes de la vista

Tampoco están cubiertos los chequeos de la vista ni los anteojos nuevos.

Medicare únicamente interviene en casos relacionados con problemas médicos, como lesiones oculares o ciertas pruebas para detectar enfermedades específicas.

Fuera de esas circunstancias, los gastos por visión corren por cuenta del paciente.

3. Aparatos auditivos

La pérdida de audición es común en la vejez, pero Medicare no cubre el costo de los audífonos, que suelen ser bastante caros.

Sí puede cubrir el tratamiento si la pérdida auditiva se debe a una lesión o si un examen de audición está relacionado con otro problema de salud, como dificultades de equilibrio.

4. Cuidado a largo plazo

Los periodos de recuperación en centros de enfermería especializada después de una cirugía o accidente están contemplados, pero Medicare no paga estadías prolongadas en asilos, residencias de cuidado asistido ni la contratación de auxiliares de salud en casa.

Estos servicios suelen clasificarse como cuidados custodiales y quedan fuera de la cobertura.

Cómo prepararse

Incluso eligiendo el plan adecuado, los gastos de salud en la jubilación pueden ser elevados.

Por ello, los especialistas recomiendan contar con ahorros adicionales, ya que el cheque mensual del Seguro Social suele destinarse a necesidades básicas como vivienda, transporte o alimentación.

Alternativas como aportar más a un 401(k) o una cuenta IRA, o usar cuentas de ahorro para la salud (HSA), pueden ser útiles para enfrentar costos médicos no cubiertos.

