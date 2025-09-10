Blake Lively vs. Justin Baldoni: la demanda escala con nuevas acusaciones

Lo que comenzó como una demanda por acoso sexual por parte de Blake Lively contra Justin Baldoni se ha convertido en una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood. Ahora, nuevas acusaciones contra el actor alimentan la polémica justo cuando el caso se prepara para ir a juicio en marzo de 2026.

Según documentos obtenidos por Page Six, una persona anónima presentó una queja legal alegando “interacciones negativas repetidas” con Baldoni y su entorno. Entre las denuncias se incluyen abuso verbal y comportamientos inapropiados en el set, lo que, según la acusación, llevó a que el actor fuera excluido de gran parte de la producción y apartado de las campañas de marketing y relaciones públicas.

Una saga legal en constante evolución

La controversia estalló en diciembre pasado cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us, película que ambos protagonizaron. Baldoni negó rotundamente las acusaciones, y en enero contraatacó con una demanda por difamación de 400 millones de dólares, dirigida no solo a Lively, sino también a su esposo Ryan Reynolds y a su publicista.

El actor alegó que fue víctima de una campaña de extorsión y desprestigio. Sin embargo, esa contrademanda fue desestimada por un juez en junio, un revés legal que marcó un punto clave en el proceso.

Nuevas acusaciones y el caso Isabela Ferrer

A las acusaciones iniciales ahora se suma el testimonio de otra actriz del elenco, Isabela Ferrer, quien declaró que Baldoni la acosó para obtener información vinculada al caso. Aunque el equipo legal del actor asegura que solo se comunicaron con sus representantes de forma limitada y profesional, el señalamiento ha generado mayor atención mediática.

Estas revelaciones se producen justo cuando Baldoni intenta recuperar su imagen pública, pero el creciente número de acusaciones ha dificultado ese camino.

Taylor Swift, en medio del conflicto

Uno de los giros más inesperados del caso fue la citación a declarar de Taylor Swift, examiga cercana de Lively. La cantante fue incluida como parte del proceso legal, aunque posteriormente Baldoni retiró la citación. No obstante, el daño ya estaba hecho: según fuentes cercanas, la amistad entre Swift y Lively se habría fracturado por completo.

Los mensajes de texto presentados en la corte, supuestamente enviados entre Lively y Baldoni, incluyen referencias enigmáticas como: “Mis dragones también protegen a quienes lucho”, en lo que parece ser una alusión velada a la lealtad de Lively hacia su entorno más íntimo.

Camino al juicio en 2026

Con el juicio fijado para marzo de 2026, tanto Lively como Baldoni se preparan para uno de los enfrentamientos legales más seguidos del espectáculo. La tensión crece y las nuevas acusaciones no hacen más que agravar el panorama para el actor, quien hasta ahora sigue firme en su defensa, mientras el círculo mediático en torno a él se estrecha.

