Esmeralda Pimentel revela por qué se quitó los implantes mamarios

Esmeralda Pimentel estuvo como invitada en el pódcast “La magia del caos”, donde conversó con Aislinn Derbez sobre su paso por la escuela de actuación y aseguró que jamás había sentido imperfecciones en su cuerpo. Sin embargo, cuando cumplió 20 años, tomó la determinación de colocarse implantes mamarios. No obstante, contó la razón por la cual decidió quitárselos.

La actriz mencionó que ya no cuenta con implantes de silicona en su busto y aseguró que jamás tuvo la opinión de alguien que le dijera si estaba bien o mal; simplemente no tuvo a nadie: “Ya me los quité porque siento que fue algo que no me cuestioné y no había nadie a mi alrededor haciendo comentarios como: ‘Eso no debería pasar, estás muy chica'”.

Para el momento en que Esmeralda decidió operarse, aseguró que no deberían existir personas que le estén dando ese tipo de ideas sobre el cuerpo de terceros, ya que en el mundo del entretenimiento la parte física suele ser lo más importante y en segundo plano queda la salud por las vanidades.

“A esa edad, nadie debería estar metiéndote ideas sobre tu cuerpo y priorizar la estética sobre la salud. En ese momento, fui una de las muchas mujeres que nos dejamos llevar por lo que dictaba el sistema”, dijo.

La mexicana de 36 años, durante la conversación, dijo que fue un momento de su vida en el que no se hacía muchas preguntas y prefería hacer cosas que los demás hacían de lo más normal, y en ocasiones se convertían hasta en moda: “Yo creo que fue una etapa en la que no me cuestionaba mucho las cosas y hacía lo que en aquel entonces estaba muy normalizado”.

Pimentel le contó a Aislinn cómo fue el momento en que le hicieron una pregunta que le cambiaría la vida. Sin embargo, su postura hoy es distinta gracias a la madurez que tiene: “Me acuerdo de que me gradué y te decían: ‘¿Te quieres operar la nariz o te quieres poner bubis?’ Hoy lo digo y me parece lo más absurdo y lo más violento. Yo me operé las bubis y me puse implantes“.

