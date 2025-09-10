Kendall Jenner confiesa que querría dedicarse a diseñar casas

Hace unas semanas se informó que Kendall Jenner había comprado una mansión en Montecito, California, por $23 millones de dólares. Para estrenarla, decidió celebrar allí el cumpleaños 28 de su hermana Kylie Jenner.

Ahora, la revista ‘Vogue’ ha publicado una entrevista con Kendall y su mejor amiga Gigi Hadid, en la que habla sobre su pasión por el diseño de interiores.

Durante la conversación, Hadid dijo que podría confiar en Kendall para que se encargara de la remodelación de su casa. Hay que recordar que ambas se han convertido juntas en unas supermodelos, compartiendo campañas juntas.

Kendall dijo: “Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casa”. Hay que recordar que antes de que comprara la mansión en Montecito, Jenner había mostrado detalles de la casa que se está encargando de construir desde cero en California.

Su residencia principal está ubicada en Hidden Hills, como la del resto del clan Kardashian-Jenner, pero no se sabe en dónde está ubicada la propiedad que está construyendo.

Hace unos meses, la modelo compartió en sus redes sociales fotos de algunos espacios de la propiedad y en ese momento dijo orgullosa: “Mi primera construcción de casa está casi terminada”.

Durante la entrevista, también dijo: “Me encanta mi espacio en Los Ángeles, pero también me encanta la vida sencilla. Me gusta levantarme cada mañana y ponerme un traje de baño o un pantalón deportivo, sin maquillaje, y simplemente disfrutar del día”.

Por otro lado, hay que recordar que su residencia principal la ha mostrado en varias ocasiones, haciendo recorridos para revistas especializadas. Incluso, el año pasado dejó claro que decorar la propiedad con temática de Navidad también es un trabajo que se toma muy en serio.

Sigue leyendo:

• Kendall Jenner y Devin Booker se separaron nuevamente

• Bad Bunny aclara si sus nuevas canciones están dedicadas a Kendall Jenner

• Kendall Jenner y Hailey Bieber usan diminutos bikinis en sus vacaciones por México