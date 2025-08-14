Kendall Jenner compró una mansión en Montecito

La modelo Kendall Jenner decidió agregar una nueva propiedad a su cartera de bienes raíces. Se dice que Jenner hizo esta compra en secreto, pero se ha informado que invirtió $23 millones de dólares por la propiedad.

La nueva propiedad está ubicada en Montecito, California, y se dice que está justo al lado de la gran residencia que Oprah Winfrey tiene en la zona. Aunque ahora se ha revelado información sobre la transacción, la modelo hizo esta compra en febrero de este año.

Jenner ahora tiene en su poder una mansión que incluye establos de caballos, algo coherente si se toma en cuenta que ocupa un lote de 6 acres.

Según ‘The Sun’, esta propiedad también incluye varias estructuras, entre las que se incluye una casa principal de 15,000 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Kendall no es la primera persona famosa que adquiere esta propiedad, pues en el pasado perteneció a la comediante Ellen DeGeneres y al cofundador de Tinder, Sean Rad.

Todo parece indicar que esta compra no es una simple inversión, sino que la modelo y expareja de Bad Bunny está usando uso de sus 6 acres. Incluso, se encargó recientemente de organizar el cumpleaños 28 de su hermana Kylie Jenner en la propiedad.

En redes sociales, la menor del clan Kardashian-Jenner compartió algunas fotos en las que se deja ver parte de la residencia, especialmente los establos y sus caballos.

En la publicación, agradeció a Kendall: “Gracias desde el fondo de mi corazón por planificar todo tan perfectamente. Soy tan afortunada de tenerte”.

Kendall es dueña de dos propiedades en Hidden Hills, el barrio favorito de las Kardashian-Jenner. Una de ellas ha sido mostrada en revistas especializadas en diseño y la otra la ha presumido en redes sociales, pues es la primera que se encarga de construir desde cero.

Sigue leyendo:

• Kendall Jenner y Devin Booker se separaron nuevamente

• Bad Bunny aclara si sus nuevas canciones están dedicadas a Kendall Jenner

• Kendall Jenner y Hailey Bieber usan diminutos bikinis en sus vacaciones por México