10 monedas de 1 centavo que valen una fortuna

Aunque parecen insignificantes, algunos centavos antiguos de Estados Unidos se han convertido en tesoros para los coleccionistas, ya que alcanzan precios de seis o incluso siete cifras en subastas.

Rarísimas por errores de acuñación, baja producción o historias únicas, estas piezas han hecho millonarios a quienes las encuentran en buen estado.

1969-S Doble Acuñación en el Anverso — $126,500

Este centavo muestra una doble imagen visible en la fecha y en las palabras “LIBERTY” y “IN GOD WE TRUST” debido a un error en el proceso de grabado.

Al descubrirse en 1970, el Servicio Secreto confiscó muchos ejemplares creyendo que eran falsos, y destruyó miles antes de confirmar su autenticidad.

Se estima que existen menos de 100 piezas, y una llegó a venderse en $126,500 en subastas de Heritage (2008) y Stack’s Bowers (2018).

1914-D Lincoln Cent — $158,625

La Casa de Moneda de Denver solo fabricó 1,193,000 unidades en 1914, durante una recesión que redujo la producción.

Casi todos circularon durante décadas, por lo que hoy quedan pocos en excelente estado.

Uno con brillo original rojo se vendió por $158,625 en 2018. Incluso en condiciones desgastadas, este centavo puede valer cientos de dólares.

1909-S V.D.B. Lincoln Cent — $168,000

Fue el primer centavo con el rostro de una persona real, Abraham Lincoln, y causó polémica porque el diseñador Victor David Brenner colocó sus iniciales “V.D.B.” en el reverso.

Solo se acuñaron 484,000 en San Francisco antes de retirar las iniciales. Uno se vendió en 2022 por $168,000.

1856 Flying Eagle Cent — $240,000

Creado como prototipo de un nuevo centavo pequeño, solo se produjeron entre 1,500 y 2,000 piezas.

Este cambio marcó el inicio de la numismática organizada en EE.UU. Un ejemplar alcanzó $240,000 en Heritage Auctions en 2020.

1955 Doble Acuñación en el Anverso — $287,156

Miles de monedas salieron con doble impresión en “LIBERTY” y “IN GOD WE TRUST”. Muchas se distribuyeron como cambio en máquinas de cigarrillos, lo que permitió conservarlas impecables.

En 2023, un ejemplar perfecto alcanzó $287,156 en una subasta de GreatCollections.

1877 Indian Head Cent — $340,875

Solo se acuñaron 852,500 piezas en medio de una crisis económica, y casi todas circularon durante décadas.

Hallar una en estado impecable es rarísimo. Una pieza alcanzó $340,875 en 2023.

1944-S Steel Lincoln Cent — $408,000

Por error, la Casa de Moneda de San Francisco acuñó con planchas de acero sobrantes de 1943 en vez de cobre. Solo existen dos ejemplares conocidos; uno en grado MS-66 se vendió en $408,000 en 2021.

1793 Strawberry Leaf Cent — $862,500

Es una variante misteriosa del “Wreath Cent” con una hoja extra debajo del retrato de Liberty. Solo hay cuatro piezas conocidas.

La mejor conservada se subastó en $862,500 en 2009.

1943-D Bronze Lincoln Cent — $1.7 millones

Cuando el cobre se reservó para la Segunda Guerra Mundial, se usaron planchas de acero, pero una plancha de bronce de 1942 quedó atascada y fue acuñada por error en Denver en 1943.

Solo existe un ejemplar y se vendió por $1.7 millones en 2010.

1792 Birch Cent — $2,585,000

Prototipo diseñado por Robert Birch y revisado personalmente por George Washington y Thomas Jefferson.

Es uno de los primeros pasos hacia el sistema monetario nacional. El mejor ejemplar conocido se vendió en $2,585,000 en 2015.

