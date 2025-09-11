Agenda comunitaria NYC: una guía de viviendas asequibles, festival Independencia de México, torneo de golf y mucho más

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) continúa ofreciendo The Affordable Scoop, un resumen mensual de apartamentos asequibles actualmente disponibles en NYC Housing Connect (https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/).

En 2024, el HPD ayudó a más neoyorquinos a mudarse a viviendas asequibles que nunca, conectando a 10,054 hogares con viviendas a través de más de 300 loterías. El Affordable Scoop aprovecha este impulso, facilitando aún más que los neoyorquinos vean qué hay disponible, dónde está ubicado y quiénes son elegibles. Cada mes, el HPD destacará viviendas altamente asequibles con detalles clave sobre los niveles de alquiler, los rangos de ingresos y cómo solicitarlas, para que más neoyorquinos puedan encontrar un lugar al que puedan llamar hogar.

Puede ver las listas de las loterías de vivienda en https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/search-lotteries.

Festival de la Independencia mexicana

Este domingo 14 de septiembre se celebrará el Festival de la Independencia de México, en Brooklyn. El evento familiar y totalmente gratuito iniciará a la 1 p.m. Amenizarán el evento la Sonora Dinamita, Jerry Feroz, Combinación de México, RCJ &L-B, Aureli Fernández, Banda La A-traktiva, Flama México, entre otros. Habrá venta de comidas, y una rifa especial para las primera 1,000 personas que lleguen antes de las 3 p.m. Pueden obtener mayor información en el (929) 995-6326.

Cuándo: 14 de septiembre

Hora: de 1 p.m. a 8 p.m.

Dónde: Muelle 4, calle 58 y 1ra. avenida, Brooklyn.

Torneo de golf

La Fundación Bellas Fashionistas invita a su 4.º Torneo de Golf anual y Cena de Premios que se llevará a cabo el martes 16 de septiembre. Este evento emblemático reúne a líderes influyentes, socios corporativos y creadores de cambios de todo el país para un día de networking, celebración y propósito. Durante el evento se realizará el panel de negocios: “Navigating to Win: Strategies for Thriving in Today’s Business Landscape” con la participación de Mildred Tolentino, presidenta y directora ejecutiva de M To-Pros Development Inc. y Fuquan Collins, vicepresidente de Turner Construction, entre otros. Para asistir, puede registrarse en https://www.eventbrite.com/e/4th-annual-bellas-fashionistas-golf-outing-tournament-awards-dinner-tickets-1435020548089.

Cuándo: 16 de septiembre

Hora: 11 a.m. a 9 p.m.

Dónde: Pelham Bay and Split Rock Golf Courses, 870 Shore Road, El Bronx.

Inauguran mural

La organización sin fines de lucro CITYarts anunció la finalización del Mural de la Libertad ©2025 de CITYarts en Path of Liberty: That Which Unites US en Freedom Plaza, ubicado en 686 1st Ave, Manhattan, y que fue posible gracias a la Fundación Soloviev. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 7 a 9 p.m., un evento abierto a la comunidad. Encargado como parte de la iniciativa 50 Estados de Paz© de CITYarts y el proyecto Path of Liberty de la Fundación Soloviev, el mural fue diseñado y pintado por Ivan Petrovsky (Mustart), artista multidisciplinario de Jersey City, en colaboración con más de 35 estudiantes y voluntarios de la comunidad, de la escuela secundaria A. Philip Randolph de Harlem.

Cuándo: 12 de septiembre

Hora: 7 a 9 p.m.

Dónde: Freedom Plaza, 686 1st. Ave., Manhattan

Expo de vivienda en Harlem

La organización Harlem Congregations for Community Improvement (HCCI) invita a la comunidad a la Harlem Home Buying Expo que se realizará el 4 de octubre, de 10 a.m. a 3 p.m., en la Riverside Church, 490 Riverside Drive &West 120th St. (entrada por el 91 Claremont Ave.). Para mayor información llame al Rev. Charles Butler, (212) 281-4887 ext. 200. Si desea asistir responda a cbutler@hcci.org.