Donald Trump dijo presente en juego de New York Yankees por aniversario del 11 de septiembre [Video]

El presidente Donald Trump asistió el jueves por la noche al partido de los Yankees de Nueva York , lo que generó reacciones encontradas al conmemorar el 24to aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

Las autoridades instalaron un cristal de seguridad en el exterior de una suite del piso superior, en el lado de la tercera base, sobre el dugout de los Detroit Tigers, para el presidente.

Durante el Himno Nacional, Trump apareció en la pantalla gigante del estadio y recibió abucheos de algunos espectadores y vítores de otros.

Momentos antes, cuando tomó asiento por primera vez, el presidente saludó brevemente a la multitud y mostró el pulgar hacia arriba, pero no todos los fanáticos lo notaron porque no hubo ningún anuncio de su llegada.

Trump saludó a los jugadores de Yankees

El estadio también interpretó brevemente el himno de campaña no oficial de Trump, “Dios bendiga a Estados Unidos”, pero con poca respuesta. Se oyeron cánticos de “¡EE. UU.! ¡EE. UU.! ¡EE. UU.!”, pero estaban más relacionados con la conmemoración del 11 de septiembre que con la asistencia de Trump al partido.

Todo esto ocurrió después de que Trump visitara la sede del equipo local unos 15 minutos antes del partido. Estrechó la mano de los jugadores y el personal del equipo, y habló de su estrecha relación durante años con el difunto dueño de los Yankees, George Steinbrenner, a quien llamó “un gran amigo mío, toda la familia”.

Trump predijo que los Yankees ganarían, y comentó sobre su anterior asistencia a partidos con Steinbrenner: “Ganamos cada vez que vine”.

Trump dijo que quería “desearles mucha suerte. Son grandes jugadores, lo sé, todos”. También recordó que el archirrival de los Yankees, los Boston Red Sox, lo visitó en el Despacho Oval a principios de este verano y luego tuvo una larga racha de victorias.

