FBI recuperó rifle presuntamente utilizado en el crimen de Charlie Kirk

El FBI anunció que recuperó un arma que se cree fue utilizada en el asesinato Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, en un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU) el miércoles. Mientras tanto, la búsqueda del presunto agresor, un estudiante universitario, sigue en marcha.

El agente especial del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, informó en una conferencia de prensa que un “rifle de cerrojo de alta potencia”, considerado por los investigadores como el arma del crimen, fue hallado en una zona boscosa adyacente al lugar del suceso, informó ABC News.

La agencia solicitó la colaboración ciudadana para la búsqueda del perpetrador, y pidieron a cualquier persona con información, fotografías o videos del incidente que los compartiera con las autoridades. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia está apoyando a la respuesta e investigación.

Relación estrecha con el presidente Trump

Charlie Kirk, de 31 años y padre de dos hijos, mantenía amistad y alianza con el presidente Donald Trump, y fue una figura influyente en el movimiento juvenil conservador. Fundó el grupo Turning Point USA en 2012, a la edad de 18 años. En las elecciones de 2024, se le atribuyó un papel importante en la generación de apoyo a Trump entre los votantes jóvenes.

Durante el trágico suceso, Kirk recibió un único disparo durante el evento al aire libre en el campus de Orem, poco después del mediodía, y fue declarado muerto en el hospital tras ser trasladado.

Luego del incidente, la Universidad del Valle de Utah permanecerá cerrada hasta el 14 de septiembre, según un aviso en su sitio web.

Sigue leyendo:

– Trump culpa a la “izquierda radical” por el clima violento tras asesinato de Charlie Kirk

– Testigos del asesinato de Charlie Kirk revelan falta de seguridad en el evento: “Pudimos entrar directamente”

– “Este es un momento oscuro para EE.UU.”: el sentido mensaje de Trump ante el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk