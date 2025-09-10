“Es un momento oscuro para Estados Unidos”, dice Trump tras asesinato de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump calificó como “un momento oscuro para el país” el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años y fundador de Turning Point USA, al tiempo que expresó su “dolor e indignación” por la muerte de quien fuera uno de sus aliados políticos más cercanos.

“Estoy lleno de dolor e ira por el homicidio de Charlie Kirk en una universidad de Utah. Charlie inspiró a millones y esta noche, todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”, afirmó Trump, visiblemente afectado, en un video grabado en la Oficia Oval.

El presidente recordó a Kirk como “un patriota y defensor de la libertad de expresión” y aseguró que su legado será preservado.

Culpa a la “izquierda radical”

Durante el discurso, Trump responsabilizó a la “retórica de la izquierda radical” de generar un clima de violencia contra los conservadores, comparando el asesinato con otros episodios recientes, incluido el atentado que sufrió en Butler, Pensilvania, y el tiroteo de 2017 contra el congresista Steve Scalise. También mencionó el ataque en diciembre contra un ejecutivo de UnitedHealthcare en Nueva York.

El presidente advirtió que su Gobierno perseguirá a todos los responsables de la violencia política y anunció un plan para reforzar las medidas contra este tipo de ataques.

“Mi Gobierno identificará a todos los responsables de este crimen y de otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan, así como a quienes atacan a jueces, autoridades y a quienes contribuyen al orden en nuestro país”, aseveró.

Hijo de Trump recuerda a Kirk

Donald Trump Jr., hijo del presidente y amigo cercano de Charlie Kirk, también manifestó su dolor por el asesinato del joven activista conservador.

“Ni siquiera sé cómo empezar a expresar con palabras la pérdida que siento ahora mismo por el asesinato de Charlie Kirk”, escribió en X Trump Jr. y lo describió como alguien que no solo fue un amigo, sino “como un hermano pequeño para mí y para millones de personas en todo el mundo; era una verdadera inspiración”.

“Esta pérdida es absolutamente devastadora, no solo para Erika y los niños, sino para nuestro país. Perdimos a un líder, a un luchador y a un hombre cuyo carácter y convicción eran excepcionales. Demasiado excepcionales”, señaló.

Kirk nació en Arlington Heights, Illinois, y fundó en 2012 Turning Point USA, organización que moviliza a jóvenes universitarios en torno a ideas conservadoras. Con un estilo confrontativo y una estrecha relación con Trump, se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento conservador juvenil.

