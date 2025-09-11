Final de la Champions League 2027 se jugará en la casa del Atlético de Madrid

Ocho años después, el Metropolitano volverá a acoger una final de la Champions League. La segunda de su historia. La de 2027. Será el 5 de junio de ese año.

El estadio rojiblanco ha sido elegido por delante del Olímpico de Bakú por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tirana (Albania), para decidir precisamente eso: la sede del partido más importante del fútbol de clubes en Europa.

El Atlético, que hasta mudarse a este estadio nunca había organizado una final de la Champions, ya tendrá las mismas que el Camp Nou, sede también dos veces pero ambas en el siglo pasado (1989 y 1999).

El Santiago Bernabéu lo ha sido cuatro, pero de la última hace quince años (1957, 1969, 1980 y 2010) que serán 17 cuando el Metropolitano ya tenga su doblete.

The UEFA Executive Committee has appointed the Estadio Metropolitano in Madrid as the host for the 2027 #UCLfinal.



Will you be there? 👇 pic.twitter.com/4bL8Sjcr1m — UEFA (@UEFA) September 11, 2025

Escenario mejorado

Ocho años después, los equipos que la disputen encontrarán un escenario aún mejor, porque en esa fecha se espera que al campo del Atlético lo abrace ya la Ciudad del Deporte, con más de 265.000 metros cuadrados aledaños dedicados al ocio y al deporte.

Una piscina de olas que será la playa artificial más grande de Europa y la joya de la corona de este proyecto que incluirá también pistas de atletismo, pádel, un centro comercial, un recinto para conciertos con un aforo de 20.000 personas, la nueva ciudad deportiva rojiblanca…

Un proyecto mastodóntico, el legado de Miguel Ángel Gil, que vestirá aún más todos los actos y eventos que alrededor de la final organice la UEFA. El escenario no podrá ser mejor. Palabra de Atleti. Esa siempre envuelta en coraje y corazón.

El Riyadh Air @Metropolitano, elegido sede de la final de la @LigadeCampeones de 2027



➡️ https://t.co/Eh2HYWSu9s pic.twitter.com/iaYjV34uJy — Atlético de Madrid (@Atleti) September 11, 2025

Seguir leyendo:

Miami tendrá que esperar: UEFA retarda decisión sobre partido de LaLiga en Estados Unidos

Zohran Mamdani exige a la FIFA precios justos para entradas del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Comité de Árbitros admite errores en goles del FC Barcelona y Atlético de Madrid en España