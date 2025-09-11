Lionel Messi lideró la tabla goleadora de las Eliminatorias Sudamericanas

Finalizaron las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol para lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en la que la selección de Argentina demostró su enorme superioridad dentro del terreno de juego al quedar como líderes absolutos de esta clasificación con un total de 38 puntos acumulados producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas; situación que demuestra que se mantienen como unos firmes candidatos para alcanzar el bicampeonato tras su título en Qatar 2022.

Durante esta etapa fue justamente el capitán albiceleste, Lionel Messi, quien se consagró como el máximo goleador de las eliminatorias con un total de ocho unidades, demostrando que todavía tiene grandes cualidades para ser considerado como uno de los mejores futbolistas del planeta a pesar de su edad y que aún tiene el fuego necesario para poder participar en la cita deportiva.

El astro del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) fue el encargado de comandar la ofensiva de su equipo con creación de juego y definiciones oportunas para poder batir la portería y así tener el mejor balance goleador con 31 anotaciones a favor, siendo la única selección que logró superar los 30 goles; la que más se acercó a ellos fue Colombia con un total de 28 anotaciones gracias a la goleada 6-3 que le propinaron a Venezuela en el último encuentro.

Lionel Messi enciende alarmas con su posible ausencia en el Mundial. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Es importante resaltar que a pesar de este gran nivel competitivo, Lionel Messi ha puesto en duda su participación dentro del Mundial de 2026 al no conocer su estado de salud para junio del próximo año, aunque esto es algo que seguirá estudiando siempre y cuando tenga las condiciones pertinentes para poder ayudar al equipo a luchar por el título de campeón.

En cuanto al resto de goleadores que conformaron las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, el Top-3 quedó conformado por un empate a siete goles entre el colombiano Luis Díaz y el boliviano Miguelito; mientras que el Top-5 quedó compuesto por el gran papel del venezolano José Salomón Rondón y del ecuatoriano Enner Valencia, quienes registraron un total de seis anotaciones para sus respectivos países.

Lista de máximos goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas: