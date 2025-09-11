Los hilos del pasado: el remake de la famosa telenovela Cristal 

Univision estrenó este 10 de septiembre a las 9P/8C la telenovela Los hilos del pasado, un remake de la exitosa historia Cristal, creada por Delia Fiallo en 1985.

La cadena estadounidense apostó a una nueva versión de esta trama, pero ahora protagonizada por Yadhira Carrillo, quien regresa al mundo de los melodramas.

¿De qué trata Los hilos del pasado?

En la página web de Univision dan algunos detalles de lo que el público podrá disfrutar en esta oportunidad en la pantalla.

“La historia se centra en Carolina Guillén (Yadhira Carrillo), una exitosa diseñadora de modas que ve su mundo tambalear cuando irrumpe en su vida Cristina (Bárbara López), una joven cuya presencia despierta tensión en el ámbito familiar y sentimental. Lo que Carolina desconoce es que Cristina es, en realidad, la hija que fue obligada a abandonar años atrás, un secreto que amenaza con destruir todo lo que ha construido”, escribieron.

Algunos papeles importantes dentro de la historia están distribuidos de la siguiente manera:

Eduardo Santamarina como Alejandro Navarro; Emmanuel Palomares, quien interpreta a Alfredo Navarro. También figura David Zepeda como el padre Salvador Villaseñor y Natasha Dupeyrón en el papel de Tamara.

En el elenco hay otros artistas como: Azalea Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Nailea Norvind, Rodrigo Murray, José Pablo Minor, Lorena Meritano, Eugenio Bartilotti, Rafael Inclán, Gia Franceschi, Manuel Duarte, Daniela Martínez, Raquel Garza, Sergio Goyri, Daniel Tovar.

La telenovela ‘Cristal’, que transmitió el canal Venevisión, fue una producción exitosa no solo dentro de su país, sino que conquistó a la audiencia de otras naciones debido a los giros y actuaciones que ocurrieron en el melodrama. En esa oportunidad, los protagonistas fueron Carlos Mata y Jeannette Rodríguez.