Los títulos en juego en la pelea que pondrá cara a cara a Canelo Álvarez y Terence Crawford

El boxeo tiene una cita con la historia este fin de semana en Las Vegas. La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford ha generado una expectación masiva, y con razón.

La pelea, que enfrenta a dos de los púgiles más dominantes de su generación, no es solo por el prestigio, sino por una serie de títulos que validan al ganador como el rey de la división.

Canelo, que ha defendido con éxito su condición de campeón indiscutido del peso supermedio, pondrá en la mesa todas sus coronas.

En la esquina opuesta, un ascendente Terence Crawford intentará arrebatarle el título y, con ello, consolidar su propio legado al intentar convertirse en campeón indiscutido de dos categorías diferentes.

Robert García pone en duda las capacidades para noquear del Canelo. Crédito: John Locher | AP

Los cinturones que definirán al indiscutido

El premio para el ganador del combate será nada menos que el título de campeón indiscutido del peso supermedio. Para ello, el vencedor se llevará los cuatro cinturones de los organismos más importantes del boxeo:

Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Federación Internacional de Boxeo (FIB)

La pelea no solo definirá quién se lleva los cinturones, sino que también solidificará el estatus del ganador como una de las máximas leyendas del deporte. Para Canelo, una victoria reforzaría su lugar en los libros de historia, mientras que para Crawford, significaría la coronación de una carrera sin igual, con el título indiscutido en una nueva división.

