Dmitry Bivol asegura que Terence Crawford tendrá un arma secreta contra Canelo

La pelea entre e mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford del próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, genera cada vez más expectativa, y uno de los que mejor conoce al mexicano es el ruso Dmitry Bivol, quien no dudó en señalar al estadounidense como un adversario especialmente complicado.

Estas declaraciones las realizó el antiguo campeón indiscutido de los pesos semipesados durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde resaltó que la preparación psicológica del estadounidense puede marcar la diferencia en este combate contra el azteca; algo que pudo haber aplicado él cuando lo derrotó.

Destacó que la fortaleza mental es fundamental al escalar dos divisiones para poder disputar el título indiscutido en supermediano este sábado contra el que es considerado como uno de los mejores pugilistas de los últimos años; ante esto también destacó que Crawford es un rival único y que tiene altas posibilidades de poder quedarse con el triunfo.

“Él es fuerte mentalmente y quiere esta pelea desde lo más profundo de sí, así es como lo veo y eso le da confianza con esta mentalidad. No se trata solo de acostumbrarse al poder, también se trata de estar preparado mentalmente, porque cuando las personas no están listas mentalmente, y tienen miedo, se vuelven débiles, el cuerpo se vuelve débil”, expresó Bivol.

Nacho Beristáin ve complicado el duelo entre Canelo y Crawford. Crédito: John Locher | AP

Crawford llega a este combate con un récord impecable de 41 victorias, 31 de ellas por nocaut, y la posibilidad de convertirse en campeón indiscutido en una tercera categoría de peso, un logro histórico en su carrera. Después de un año de inactividad, regresa al cuadrilátero en una función que será transmitida mundialmente por Netflix.

Por su parte, el Canelo Álvarez ha mantenido una racha de seis victorias desde su tropiezo con Bivol en el año 2022. Sin embargo, ninguna de esas peleas terminó antes del límite; su último nocaut lo consiguió frente a Caleb Plant en noviembre de 2021.

Además, enfrentará a un rival que lo supera en la clasificación libra por libra de The Ring, algo que no ocurría desde su segunda pelea contra Gennady Golovkin en 2018.

Bivol, sin embargo, cree que la diferencia puede estar en la cabeza de Crawford más que en su físico, por lo que ve bastante interesante este enfrentamiento.

“Cuando algo pasa y es algo nuevo, y no estabas preparado para ello, todos conocemos esa sensación, como si el cuerpo se derritiera, como blando. La mentalidad es muy importante, también, para esta pelea, incluso si está dos categorías abajo, si está preparado mentalmente, estará listo para recibir estos golpes y soportarlos, debería estar bien”, concluyó el peleador ruso en sus declaraciones.

