CMB presentó primer anillo de campeonato indiscutido de la historia

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) presentó este miércoles el primer anillo de campeonato indiscutido de la serie WBC Crown, que será uno de los premios que recibirá el campeón indiscutido del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford de este 13 de septiembre.

Con un evento en el Hall of Excellence del hotel Fontainebleau en Las Vegas, se dio a conocer la pieza que fue hecha en colaboración con Jason of Beverly Hills.

“El CMB está absolutamente encantado de presentar un asombroso anillo de «Campeón Indiscutido» al ganador del muy esperado enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. No hay mejor escenario para entregar este anillo de campeón del WBC, único y lujoso, que este, que será el anfitrión de este combate legendario: el verdadero Super Bowl del boxeo”, explicó Mauricio Sulaimán a través de un comunicado.

Con un valor “insignificante” de $100,000 dólares, en comparación con la bolsa de la pelea estimada en $200 millones de dólares, este anillo contiene 8.5 quilates de diamantes blancos y más de un quilate de piedras de colores.

Además, la parte superior del anillo presenta las palabras “World Champion” alrededor del logo del CMB. El logo del ente está engastado sobre el verde característico y las piedras de colores representan los otros títulos en el boxeo profesional.

El primer anillo lanzado por el CMB es un auténtico lujo. FOTO: Jason of Beverly Hills/Cortesía.

De acuerdo a las informaciones del CMB, el ente no busca reemplazar en ningún momento al cinturón de campeón sino más bien se trata de seguir “elevando la historia” con el lanzamiento de este anillo.

«El cinturón siempre será sagrado en el boxeo, es la joya de la corona de la tradición. ¿Pero un anillo? Un anillo trae el legado a tus dedos. Es un monumento portátil. Diseñar un anillo para un campeón indiscutido es un símbolo de evolución, donde la tradición se encuentra con la personalización, donde la ceremonia se encuentra con el estilo. Al igual que redefinimos lo que podría ser un anillo de campeonato en los deportes de equipo, ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo en el boxeo”, dijo Jason Arasheben, CEO de Jason of Beverly Hills.

Ahora, tanto Canelo Álvarez como Terence Crawford tendrán una motivación adicional muy especial además del triunfo, pudiendo amarrar el primer anillo de campeón mundial de boxeo en la historia.

