Canelo Álvarez asegura que no desea volver a pelear en Arabia

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aseguró que no tiene ninguna intención de poder pelear nuevamente en Arabia Saudita debido a las altas complicaciones y exigencias que tuvo para este duelo que fue el primero de su contrato con Riyadh Season.

Este duelo disputado el pasado mes de mayo y en el que el tapatío se enfrentó contra el estadounidense William Scull, se realizó a las 06:00 horas del país de Oriente Medio para que pudiera ser disfrutado en la noche por sus fanáticos ubicados en los Estados Unidos y México; ante esto consideró que es algo que no le gustaría volver, especialmente por el aprendizaje que tuvo.

Estas declaraciones las realizó el Canelo durante una entrevista ofrecida para CNN en Español, donde resaltó que tuvo sensaciones muy diferentes a las que ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera profesional por tener que pelear desde la mañana; sostuvo que eso genera un cambio distinto en el organismo y en su mente.

“Fue muy diferente, fue una sensación muy diferente el pelear a las 6 de la mañana, levantarme a las 3 de la mañana, sientes que no sabes ni dónde estás, es muy desubicado porque tu cuerpo es como que ‘tengo que dormir’, no sabe ni dónde estás. Fue una experiencia complicada en ese sentido, pero también fue una experiencia con la que uno aprende, no volver a pelear a esa hora para empezar, y hacer diferentes cosas”, expresó.

A pesar de todo esto el mexicano logró conseguir una valiosa victoria por decisión unánime en un combate que fue altamente criticado por los analistas y conocedores del deporte ante la poca acción que se registró.

Canelo Álvarez reconoce las habilidades de Terence Crawford. Crédito: AP

El tapatío resaltó que se preparó de una manera diferente para poder llegar tres semanas antes del combate a la capital de Arabia Saudí para poder adaptar su cuerpo al ambiente y así no sufrir de una manera más fuerte cualquier mal que pudiera sentir.

“No irte tantas semanas antes porque por más que quería no podía adaptarme al horario. Me levantaba a las 2 de la mañana para entrenar, para poder adaptarme al horario. La última semana todos los eventos eran a las 9 o 10 de la noche, entonces me tenía que dormir a las 3 o 4 de la tarde para levantarme a las 2 de la mañana, entonces me cambiaron todo eso y fue muy difícil”, agregó el Canelo en sus declaraciones.

Para finalizar, el campeón indiscutido de los pesos súper medianos reconoció que sufrió algunas complicaciones durante ese periodo y es por ese motivo que solo quiere combatir en escenarios que ya conoce; uno de estos motivos es por el que se eligió la ciudad de Las Vegas como sede para el combate que tendrá este 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en las 168 libras.

“Fue muy complicado. Pero ya uno tiene la experiencia y aprendes, pero está bien. No sabemos (si volverá a Arabia Saudita), estamos enfocados 100% en esta pelea. Disfrutar al 100%, ganar esta pelea y después ver qué es lo que se viene”, concluyó el campeón azteca.

