Nueva York: el tiempo para hoy jueves 11 de septiembre

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:12 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 75 grados Fahrenheit (17 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.