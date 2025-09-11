Trump habla de “grandes avances” para encontrar al asesino de Kirk: Ofrecen $100 mil por información

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que las autoridades han logrado “grandes avances” en la investigación sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, abatido de un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah Valley, al tiempo que el FBI ofrece $100 mil dólares por información que lleve a su captura.

El mandatario republicano evitó dar detalles sobre los posibles móviles, aunque reconoció que tiene “indicios” y prometió ofrecer más información próximamente.

Trump, que era cercano al líder de Turning Point USA, dio las declaraciones en los jardines de la Casa Blanca antes de viajar a Nueva York para asistir a un partido de béisbol.

El presidente también reveló que conversó por teléfono con Erika Kirk, viuda del activista, a quien describió como “absolutamente devastada” por lo ocurrido.

Búsqueda continúa

Mientras tanto, la búsqueda del sospechoso continúa.

El FBI anunció además una recompensa de hasta $100,000 dólares para quien aporte información que conduzca a la identificación y captura del responsable.

El anuncio fue difundido en la cuenta oficial del FBI en Salt Lake City, donde también se compartieron teléfonos de contacto y un portal en línea para el envío de fotos y videos relacionados con el caso.

Según la investigación, el tirador habría disparado desde el techo de un edificio universitario antes de huir de la escena.

El FBI publicó fotografías del hombre captadas por cámaras de seguridad, en las que se le ve con gorra, sudadera oscura y gafas de sol.

Kirk, de 31 años, era una de las figuras más influyentes de la derecha estadounidense. Fundador de Turning Point USA, dedicaba gran parte de su trabajo a organizar foros y debates en universidades del país. Su muerte ha conmocionado al movimiento conservador y generado un amplio operativo de seguridad en Utah.

