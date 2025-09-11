FBI difunde fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

El FBI difundió este jueves dos fotografías del hombre sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk durante un acto en la Universidad Utah Valley, y anunció una recompensa de hasta $100,000 dólares por información que permita su captura.

Las imágenes, compartidas en la cuenta en X de la oficina en Salt Lake City, muestran a un varón blanco vestido con pantalones, sudadera y gorra oscuras, además de lentes de sol. La sudadera exhibe la bandera de Estados Unidos con un águila calva estampada en el frente.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk”, señaló la agencia.

Kirk murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un foro en Orem, convocado por la universidad.

Según los investigadores, el ataque provino del tejado de un edificio ubicado a unos 180 metros del escenario, donde testigos grabaron la silueta de un hombre huyendo instantes después del disparo.

El equipo de investigación —integrado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah— explicó que en un área boscosa cercana al campus localizaron lo que creen es el arma homicida: un rifle de cerrojo de gran potencia, equipado con visor, cuya fotografía fue difundida también por el diario The New York Post.

Recompensa millonaria

Las autoridades describieron la operación en marcha como una “cacería” y habilitaron teléfonos y una página web para recibir material gráfico o testimonios.

El FBI reiteró que la recompensa de $100,000 dólares está destinada a quienes proporcionen información que conduzca a la identificación y arresto del responsable.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100,000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah”, escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

Con información de EFE.

