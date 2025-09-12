5 emojis de WhatsApp que no deberías usar: son ofensivos y confusos
Estos 5 emojis de WhatsApp pueden sonar ofensivos o confusos y complicar tus conversaciones digitales si no los usas con cuidado
Aunque los emojis de WhatsApp ayudan a expresar emociones y reforzar mensajes o incluso suavizar comentarios, no todos cumplen con ese propósito.
Algunos emoticons han cambiado de sentido, se volvieron ambiguos y hasta pueden considerarse ofensivos. Lo más llamativo es que se trata del mismo emoji, pero los propios usuarios, entre tantos usos y contextos, han distorsionado su intención original.
5 emojis de WhatsApp que pueden ser ofensivos y confusos
1. Manos rezando
Aunque fue creado para representar agradecimiento o plegaria, muchos usuarios lo interpretan como un “choca esos cinco”. Esta doble lectura lo hace confuso y puede desvirtuar la intención real del mensaje.
2. Rostro con la mano en la frente
Conocido como facepalm, suele expresar frustración. El problema es que también se interpreta como un gesto condescendiente o pasivo-agresivo, lo que puede sonar poco empático.
3. Payaso
De símbolo de diversión pasó a representar burla o ridiculización en redes sociales. Usarlo puede transmitir desprecio o humillación, incluso cuando no era esa la intención.
4. Bomba
Aunque podría parecer útil para resaltar una noticia fuerte, en el contexto actual se asocia a peligro o amenaza. Puede generar incomodidad y ansiedad en quien lo recibe. Algo similar ocurre con el cuchillo de cocina o pasaba anteriormente con el arma de fuego, que luego pasó a ser un arma de agua.
5. Pulgar hacia arriba
Lo que antes era aprobación hoy se ve como una respuesta fría o cortante, en especial en conversaciones de trabajo. A menudo se percibe como una forma de cerrar la charla sin interés.
En el contexto actual, a nadie le gusta le recibir una mano con pulgar hacia arriba, ya que podría ser final directo de cualquier chat.