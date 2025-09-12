Clovis Nienow tendrá un importante papel en Miss Universe México

Clovis Nienow, presentador mexicano de televisión, asumirá un papel muy importante en el Miss Universe México, debido a que será uno de los jurados del concurso de belleza.

En una publicación que hicieron en Instagram, explicaron que el también actor será uno de los responsables de elegir a la representante del país para el certamen de belleza.

“Es un honor presentar a Clovis Nienow, actor y presentador de Hoy Dia, en Telemundo, quien formará parte del panel de jueces de Miss Universe México 2025”, escribieron.

En otra parte del mensaje, señalaron: “Su talento, autenticidad y carisma lo convierten en una voz clave para elegir a la próxima representante de nuestro país en el escenario internacional”.

El exparticipante de La Casa de los Famosos se mostró muy emocionado por esta invitación y por eso comentó: “El honor es mío, muy feliz de acompañarlos en esa noche tan especial”.

En la elección de la Miss Universe México también participará Zuleyka Rivera como jurado, quien tiene una amplia experiencia en los certámenes de belleza.

La organización informó también que Melody será la invitada musical de la noche.

El escenario elegido para esta edición es Guadalajara, Jalisco, ciudad que recibirá a las 32 representantes de los estados de México, quienes competirán por la codiciada corona que las llevará a representar al país en la 74ª edición de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia. La gala final está pautada para este sábado 13 de septiembre.

Los conductores de la ceremonia serán Jacqueline Bracamontes, Gaby Ramírez y Mauricio Mancera.

