Clovis Nienow lanza polémico tuit y muchos dicen que es para Aleska Génesis

El actor y conductor mexicano de televisión Clovis Nienow dejó este 29 de mayo un mensaje en su cuenta en X que se ha viralizado, debido a que muchos aseguran que se trata de una indirecta para su ex, la modelo venezolana Aleska Génesis.

Mientras transmitían la gala de este jueves, el creador de contenido escribió: “Gracias Dios, por lo que quitas, por lo que pones y por lo que acomodas 🙏🏻”.

Gracias Dios, por lo que quitas, por lo que pones y por lo que acomodas 🙏🏻 — Clovis Nienow (@ClovisNienow) May 30, 2025

Para muchos, sus palabras están dedicadas a lo aliviado que se siente luego de haber terminado a comienzos de año su relación con la empresaria, con quien duró varios meses de novios, después de que se conocieran en el reality show La Casa de los Famosos 4.

Los usuarios en las redes sociales han reaccionado a esta publicación con una gran cantidad de mensajes, en su mayoría para apoyarlo por el fin de su relación con Aleska, pues consideran que fue lo mejor que le pudo pasar.

“A veces no entendemos lo que sucede; sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto, y si quita algo de tu vida es porque no te conviene y viene algo mejor. Mereces todo Clovis, eres un gran ser humano, buen hijo, buen hermano, buen amigo… ¡Bendito Dios que te hizo un favor!”, “Te lo mereces lo mejor, tienes a tus angelitos personales que te cuidan. Sé que no guardas rencor, amaste a quien no lo merecía y seguiste caminando a pesar de las heridas. Ahora que llegó y seguirá llegando el éxito, cada cosa maravillosa que te pasa, está bien merecida”, escribieron algunos usuarios.

Otros opinaron: “A veces la vida nos enfrenta a situaciones o personas para que aprendamos qué es lo que queremos y qué es lo que definitivamente no queremos”.

Su publicación se da en medio del regreso de Aleska a La Casa de los Famosos All-Stars, en donde compartió con Luca Onestini, de quien se ha mostrado muy enamorada luego de conocerlo dentro del programa de telerrealidad.

