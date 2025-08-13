Clovis Nienow habló del amor y le preguntó a Clarissa Molina sobre su estado civil

Clovis Nienow fue conocido luego de participar en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, un reality show en el que decidió entablar una relación sentimental con Aleska Génesis. Aunque no fue por mucho tiempo, y luego de vivir en el mismo país y compartir cada paso en redes sociales, decidieron hacer pública su ruptura. Sin embargo, ahora él habló del amor con Clarissa Molina.

La conductora de origen dominicano le preguntó al presentador de televisión si tenía a alguien en mente para ocupar su corazón, y su respuesta fue que no. Además, afirmó que se encuentra soltero. Por ello, él no perdió la oportunidad y le consultó si tenía pareja, y ella también le dijo que está sola. Nienow agregó que siempre la ha visto como “una mujer hermosa” y también “inteligente”.

Clovis le comentó a Clarissa que, si hay algo que le gusta en la vida, es estar viviendo esa etapa del enamoramiento. Además, reveló la cantidad de relaciones sentimentales que ha tenido y destacó que en ese momento siempre ha optado por ser muy entregado. A su vez, sorprendió con el deseo de querer tener hijos pronto para poder pasar tiempo de calidad a su lado.

“A mí me encanta el amor, me encanta enamorarme. He tenido cuatro novias y yo me entrego mucho. Cuando quiero a una persona, me entrego demasiado. Uno de mis sueños es tener una familia y quisiera ser papá joven, si Dios me lo permite, para aprovechar a mis hijos, irme de fiesta con ellos”, manifestó.

El conductor de Telemundo mencionó algunos detalles de lo que busca en su siguiente pareja, ya que se ve con esa persona en un futuro y desea que la meta de ambos sea construir una estabilidad juntos. También espera que contemple la idea de quedar embarazada y que le guste trabajar.

“En mi siguiente relación, obviamente quisiera construir algo a futuro. Quisiera una mujer que me haga feliz, pero también que me dé la oportunidad de hacerla feliz, de construir algo bonito, una familia; una mujer que me respete, que se respete a ella misma, trabajadora, divertida, aventurera, que le guste vivir el presente y, por supuesto, una mujer con valores y principios”, le dijo a la dominicana en su pódcast.

