iPhone 17 tiene 8 secretos para cuidarlo y que dure mucho tiempo

Cada nuevo lanzamiento de Apple genera ilusión, pero también errores que pueden acortar la vida útil del dispositivo. El iPhone 17 llega con mejoras en cámara, batería y resistencia, aunque eso no lo hace indestructible.

Con el aporte de expertos, te compartimos algunos “secretos” que te ayudarán a cuidarlo como un tesoro y prolongar su rendimiento. Procura confirgurarlo correctamente y aplicar sus necesidades básicas de protección, tanto en software como en hardware.

8 trucos para cuidar tu nuevo iPhone 17

1. Confía en la carga optimizada

El iPhone 17 integra modos de carga inteligente que aprenden de tus rutinas y protegen la salud de la batería. No es necesario obsesionarse con cargarlo solo al 80% o desconectarlo de madrugada: el sistema se encarga de regularlo.

2. Usa una funda y protector

El Ceramic Shield 2 ofrece mayor resistencia, pero una caída puede costar caro. Una funda y un protector de pantalla siguen siendo la defensa más eficaz contra golpes y arañazos.

3. Configura iCloud+

Con fotos de 48 mpx y vídeos en 4K, la memoria se llena rápido. Un plan básico de iCloud+ evita el clásico aviso de “espacio lleno” y asegura tus archivos en la nube.

4. No abuses de los 48 mpx

La máxima resolución no siempre es la mejor opción. El modo estándar combina píxeles para fotos más equilibradas y ligeras. Reservar los 48 mpx para momentos especiales es una buena práctica.

5. Dedica tiempo a la configuración inicial

Al estrenar el iPhone 17, la configuración rápida puede parecer un trámite, pero es la clave para ajustar notificaciones, seguridad y privacidad. Saltarla significa perder ajustes importantes.

6. Evita accesorios baratos

Cables o cargadores sin certificación pueden dañar la batería o el sistema. Los accesorios con sello MFi o MagSafe aseguran compatibilidad y protegen tu inversión.

7. Limpieza regular

El polvo y las huellas afectan a la pantalla y a la cámara. Un paño de microfibra basta para mantenerlo en condiciones óptimas y evitar fallos en la sensibilidad táctil o en las fotos.

8. Recuerda sus límites

El iPhone 17 resiste agua y polvo, pero no está diseñado para duchas ni inmersiones prolongadas. La garantía no cubre daños por líquidos, así que conviene ser prudente.