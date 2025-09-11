iPhone Air: El modelo que sacrifica dos aspectos primordiales por un diseño ultradelgado

Apple ha sorprendido este año al presentar un dispositivo distinto a todo lo que había hecho antes: el iPhone Air. Por primera vez en la historia de la compañía, un modelo no lleva número en su nombre porque no pretende ser una variante más, sino un teléfono con identidad propia.

Su propuesta se centra en el diseño, con un grosor de apenas 5,6 milímetros, lo que lo convierte en uno de los smartphones más delgados del mercado.

Este lanzamiento significa el final de la serie Plus, que en sus últimas ediciones no logró posicionarse con fuerza. Sin embargo, y a pesar de su novedoso diseño, el iPhone Air pone en entredicho dos aspectos fundamentales: la batería y la cámara.

Lo que sacrifica el iPhone Air para ser ultradelgado

La delgadez del iPhone Air no es gratuita. El primer sacrificio es la batería, cuya capacidad se ve reducida frente a la del resto de la familia iPhone 17. Esto implica menor autonomía y la necesidad de recargar con más frecuencia, algo que podría resultar frustrante para usuarios que priorizan la duración energética.

En segundo lugar, Apple decidió simplificar el sistema fotográfico: el iPhone Air llega con una sola cámara trasera, un retroceso evidente en un mercado donde incluso los teléfonos de gama media incluyen múltiples lentes. Esto limita la versatilidad fotográfica, un aspecto que los usuarios suelen valorar en cualquier smartphone moderno.

Otro punto clave es la ausencia de eSIM, lo que resta flexibilidad a viajeros o a quienes necesitan manejar varias líneas en un mismo dispositivo. En un escenario donde la conectividad es cada vez más variada, esta decisión deja al iPhone Air en desventaja frente a otros modelos de la propia Apple.

Todas las características del iPhone Air

Más allá de sus limitaciones, el iPhone Air mantiene una base tecnológica de primer nivel. Integra el procesador A19 Pro, el mismo que alimenta a los iPhone 17 Pro y Pro Max, lo que garantiza potencia y compatibilidad con Apple Intelligence.

Su pantalla Super Retina XDR ofrece la calidad habitual de la marca, y pese a tener una sola cámara, esta conserva la capacidad de 48 MP con resultados competentes en fotografía y video.

En cuanto a precio, el iPhone Air se sitúa en un terreno intermedio: cuesta 260 dólares más que el iPhone 17 y 100 dólares menos que el iPhone 17 Pro, lo que lo coloca en un rango que no será sencillo justificar únicamente por su diseño. Aun así, Apple busca adelantarse a la tendencia de los móviles ultradelgados y dar una respuesta a los usuarios que valoran la estética tanto como la tecnología.

