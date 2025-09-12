Lamine Yamal debutará ante Valencia con sus nuevas botas Adidas personalizadas

El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, estrenará este domingo un nuevo modelo de botas personalizadas en el duelo contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

La marca alemana Adidas, patrocinador oficial del internacional español, confirmó que el jugador utilizará por primera vez su logotipo personal en unas zapatillas de diseño exclusivo llamadas ‘F50 Lamine Yamal’.

El calzado presenta un estilo llamativo con una base en degradado que mezcla tonos púrpura y rosa, mientras que los gráficos en foil rosa claro y lila añaden textura y profundidad.

Las tradicionales tres bandas de Adidas cambian progresivamente de blanco a rosa, y el talón incorpora un acabado sólido en púrpura. Además, detalles en limón neón resaltan tanto en las líneas finas como en el emblema del jugador.

El logotipo oficial de Lamine Yamal, que se mostrará por primera vez en este partido, combina varios elementos simbólicos: sus iniciales, el número 304 en referencia al código de área de Mataró (su ciudad natal), su pie izquierdo sobre el balón y guiños a estructuras icónicas de Barcelona.

Con apenas 17 años, Yamal no solo sigue marcando diferencias dentro del campo, sino que también empieza a consolidar su propia identidad como figura emergente del fútbol europeo.

