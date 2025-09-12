FIFA abre procedimiento contra El Salvador por insultos racistas en el partido ante Surinam

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras los incidentes ocurridos el pasado lunes en el Estadio Cuscatlán, durante el partido de eliminatorias mundialistas de la Concacaf en el que El Salvador cayó 1-2 frente a Surinam.

Según la denuncia de la selección surinamesa, tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico fueron víctimas de insultos racistas al finalizar el encuentro. “La gente en los graderíos gritaba: ‘son negros’, ‘son monos’ y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable”, relató Quaraisy Nagessersing, delegado de prensa del equipo, en declaraciones a El Gráfico.

La Federación de Fútbol de Surinam (SVB) condenó lo sucedido y anunció que presentará un reclamo formal ante FIFA y Concacaf para exigir medidas disciplinarias contra la federación salvadoreña.

Por su parte, la Fesfut emitió un comunicado en el que aseguró estar colaborando “plenamente” con los órganos competentes de FIFA, aportando toda la documentación solicitada. Además, rechazó “terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios” y reiteró su compromiso con la política de tolerancia cero que impulsa el ente rector del fútbol mundial.

El caso se produce en medio de la gran sorpresa que significó la victoria de Surinam, que logró un histórico triunfo en San Salvador y se afianza en la pelea por un cupo al próximo Mundial.

