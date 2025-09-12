Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del viernes, 12 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que ofrecen a los participantes la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente quieres estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Aquí abajo la combinación ganadora de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 12 de septiembre

Los números ganadores son: 01 58 40

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 12 de septiembre

Los números ganadores son: 03 71 18 68 38 77 79 36 28 17 70 64 10 67 06 20 16 65 22 24

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 12 de septiembre

Los números ganadores son: 01 15 16 19 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 12 de septiembre

Los números ganadores son: 44 39 42

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de adquirir un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que desees.

Tras la selección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, puesto que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

