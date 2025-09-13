Fortalece y modela tus músculos con CoolTone

En la búsqueda de un cuerpo más definido y fuerte, los avances tecnológicos ofrecen alternativas que van más allá del gimnasio.

Uno de ellos es CoolTone, un tratamiento no invasivo aprobado por la FDA, que se promueve como una solución innovadora para quienes desean mejorar tono y fuerza muscular en zonas clave como abdomen, glúteos y muslos.

Conversamos con el Dr. Terrence Keaney, dermatólogo certificado y cofundador de SkinDC, para conocer de primera mano cómo funciona este procedimiento y qué beneficios puede aportar a quienes buscan potenciar su figura y rendimiento físico.

¿Qué es exactamente CoolTone y en qué se diferencia de otros tratamientos de remodelación corporal?

CoolTone es un tratamiento no invasivo que utiliza la tecnología Active Magnetic Pulse (AMP). La estimulación magnética muscular está diseñada para inducir potentes contracciones que el cuerpo por sí solo no puede generar, con el fin de tonificar, reafirmar y fortalecer los músculos en las zonas tratadas. A diferencia de tratamientos de contorno corporal como CoolSculpting Elite, que se enfocan en la reducción de grasa localizada, CoolTone no elimina grasa, sino que realza la definición muscular.

¿Desde cuándo está disponible y qué respaldo tiene en investigación o aprobaciones de la FDA?

CoolTone cuenta con la aprobación de la FDA desde 2019 para mejorar el tono abdominal, fortalecer los músculos de esta zona y lograr un abdomen más firme. También está aprobado para fortalecer, tonificar y reafirmar glúteos y muslos. Estudios clínicos muestran que puede mejorar la fuerza funcional, como sentirse más fuerte tras varias sesiones.

¿En qué partes del cuerpo es más efectivo CoolTone?

Está aprobado por la FDA para abdomen, glúteos y muslos.

¿Cómo funciona la estimulación magnética muscular para tonificar y fortalecer?

La tecnología induce contracciones musculares profundas y potentes que el cuerpo no puede producir de manera natural, ayudando a reafirmar, tonificar y fortalecer los músculos.

¿Los resultados son solo estéticos o también mejoran la fuerza funcional?

Ambos. Además de mejorar la apariencia, CoolTone fortalece los músculos.

En un estudio clínico, tras un mes de ser incorporado a su dieta y hacer ejercicio habitual, los pacientes lograron en promedio duplicar el tiempo de plancha que podían sostener e incrementar en 60% el número de abdominales que realizaban en comparación con su rendimiento previo.

¿Cómo se siente una sesión típica de CoolTone?

Se percibe como una contracción muscular rápida e intensa, similar a un entrenamiento de muchas repeticiones. Cada contracción dura unos segundos y luego hay un breve descanso. Puede aparecer una ligera molestia muscular posterior, semejante a la que se siente tras hacer ejercicio.

¿Cuánto dura cada sesión y cuántas se recomiendan?

Un plan de tratamiento suele incluir entre cuatro y ocho sesiones en un período de dos a cuatro semanas. Cada sesión dura aproximadamente 30 minutos por zona. Algunos pacientes notan cambios desde las primeras sesiones, aunque los resultados óptimos suelen verse dos a cuatro semanas después de completar el plan.

El antes y después del tratamiento tres meses antes de cuatro sesiones./Cortesía CoolTone

¿Requiere tiempo de recuperación?

No. Tras el procedimiento no se necesita tiempo de reposo, aunque puede haber molestia leve. Beber agua ayuda en la recuperación muscular y el ejercicio ligero puede reducir la incomodidad.

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran dolor muscular, espasmos temporales, molestias en articulaciones o tendones, y enrojecimiento en la zona tratada.

¿Cuándo se ven los resultados?

Algunas personas comienzan a notar resultados entre dos y cuatro semanas. La cantidad de sesiones necesarias dependerá de cada paciente y de la zona a tratar. El especialista diseñará un plan personalizado en consulta.

¿Cuánto tiempo duran los resultados y qué mantenimiento se necesita?

Como suele decirse: “si no lo usas, lo pierdes”. Esto aplica también a los músculos. La fuerza y el tono pueden disminuir con el tiempo si no se mantienen con ejercicio regular. Por eso, se recomiendan sesiones de mantenimiento y una rutina de ejercicio constante.

¿Quién es un buen candidato?

Las personas que están cerca de su peso ideal, tienen bajo porcentaje de grasa corporal, desean mejorar la definición y fuerza muscular, y mantienen un estilo de vida saludable con ejercicio y dieta equilibrada.