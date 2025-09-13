La lujosa casa frente al mar del cofundador de Revlon busca dueño por casi $19 millones

La majestuosa mansión de Charles Revson, cofundador de Revlon, se ha convertido en la propiedad más cara del condado de Westchester: Se trata de un refugio de 13,481 pies cuadrados de la exclusiva comunidad de Mamaroneck, que ahora busca nuevos propietarios por casi $19 millones de dólares.

Esta mansión frente al mar, fue construida sobre la estructura de una casa de 1935, pero es prácticamente nueva y tiene una ubicación privilegiada en una península privada con vigilancia de Premium Point dentro de Long Island Sound.

“La casa está ubicada con vista al mar abierto”, explicó la agente inmobiliaria Wendy Alper, de William Pitt/Julia B Fee Sotheby’s International Realty, quien gestiona la propiedad. Además, al otro lado de la estrecha península se ubica el estanque Premium Mill. “Literalmente te sientes como si estuvieras en un barco”, explicó la agente. “Desde la casa, solo ves agua, no la hierba que te separa del agua”.

La construcción consta de cuatro niveles en Premium Point Road y en frente tiene a dos casas vecinas a cada lado, por lo que también tiene vistas al agua desde ambos lados. La estructura tiene una mezcla original ya que en su remodelación: “no quedó nada más allá de la estructura, pero no fue demolida por completa, por lo que es lo más nueva posible”.

Además, están por concluir las obras para sustituir la antigua piscina por una estructura rectangular, que cuente también con un spa. Se espera que esté lista para finales de octubre.

Los detalles del ‘palacio’ de Charles Revson

Revson fundó y dirigió Revlon durante cinco décadas. También fue filántropo y tras su fallecimiento, donó a la Fundación Charles H. Revson $68 millones de dólares de su patrimonio. Vivió en la casa desde 1960 hasta su muerte en 1975. La casa de 13,481 pies cuadrados cuenta con ocho dormitorios, diez baños completos y tres aseos. Se ubica en un terreno de 1.36 acres.

Entre las comodidades, cuenta con ascensor, una despensa de mayordomo, un garaje para tres autos, una cocina y un patio exteriores cubiertos, una piscina y un spa, una cabaña, una sala de vinos, un gimnasio y tres lavanderías.

Probablemente el propio Revson instaló una sala de cine que ya fue demolida. La puerta principal de la casa da a un recibidor y desde el primer momento en la casa permite observar las espectaculares vistas del estrecho de Long Island.

La sala de estar y la sala familiar son de concepto abierto, dijo. “Hay múltiples maneras de distribuir las habitaciones para sentarse”. Otros detalles arquitectónicos incluyen pisos de roble blanco, paredes revestidas, ventanas de piso a techo y paredes de vidrio, techos estilo catedral y carpintería personalizada.

La cocina cuenta con dos islas con cascada, gabinetes de roble blanco, una despensa-bar contigua, puertas que dan al exterior y electrodomésticos de marcas como Sub-Zero, Wolf y Bosch. El comedor tiene capacidad para 14 personas y cuenta con un techo artesonado y puertas corredizas dobles.

La segunda planta está distribuida alrededor de un rellano abierto, con cuatro dormitorios, chimenea de gas, dos vestidores con vistas al agua y un baño en suite con ducha a ras de suelo, bañera exenta y lavabos dobles.

“Desde la habitación principal, se tienen vistas panorámicas del estrecho de Long Island. Se siente como si estuvieras en un crucero. Solo ves agua”, dijo Alper.

En el tercer piso hay una sala de juegos y un dormitorio con baño privado. Mientras que en la planta baja hay un garaje para tres coches, un recibidor, una lavandería y una bodega. Una estructura anexa de dos plantas alberga la cabaña de la piscina y un amplio gimnasio en la planta superior.

El lujoso vecindario

La casa está a unos pasos de una playa del vecindario y también está muy cerca de una dársena comunitaria con muelle. Está conectada con Boston Post Road en Larchmont y está a minutos de las estaciones de tren de Larchmont y New Rochelle, así como de las tiendas y restaurantes de ambas comunidades y del pueblo de Mamaroneck.

El mercado inmobiliario de lujo en Westchester cuenta con una cantidad importante de mansiones y residencias exclusivas, que ofrecen una alta calidad de vida dentro del área metropolitana de Nueva York, que ha atraído a una gran cantidad de celebridades que valoran su ubicación.

La zona cobró un gran interés después de la pandemia ya que cuenta con una cantidad importante de propiedades lujosas construidas con materiales premium y tecnología de vanguardia. Las residencias exclusivas tienen vistas al río o bien al océano, en un ambiente de tranquilidad, fuera de la ciudad. Además, se trata de propiedades espaciosas, en contacto directo con la naturaleza.

Sigue leyendo:

– Testamento de Armani sorprende con la orden de vender el 15% de su marca

– El Chateau de la Roche: un palacio vendido a precio récord en Nueva Jersey

– Precio de casas en venta aumenta 3.7% en Nueva York, en plena crisis de oferta inmobiliaria

