Testamento de Armani sorprende con la orden de vender el 15% de su marca

Este viernes, la prensa italiana filtró el testamento del genio de la moda, Giorgio Armani, quien murió el 4 de septiembre a los 91 años. Su última voluntad fue priorizar la estabilidad de su imperio de la moda para los años subsecuentes, por encima de repartir su fortuna entre sus herederos.

El testamento de Armani, que administra el futuro de su fortuna, valuada en más de $14,000 millones de dólares, sorprendió por la inesperada petición del diseñador de vender el 15% de la empresa en un plazo de 18 meses, mientras que la propiedad de sus casas pasa a su hermana Rossana y sus sobrinos Silvana y Andrea, con su mano derecha de toda la vida, Leo Dell’Orco como usufructuario vitalicio.

La venta de estas acciones deberá realizarse a otros gigantes de la moda como el conglomerado francés, LVMH, la marca de gafas de lujo, Essilor-Luxottica y la compañía de cosméticos, L’Oréal o a un grupo de moda “de nivel similar” y debe concretarse después del primer año de su muerte y dentro de los seis meses siguientes.

Pese a su avanzada edad, Armani siguió al frente de su consorcio hasta su muerte, con un estricto control de su imperio para contener la expansión de otras marcas como LVMH y Gucci, ahora parte del grupo Kering, así como de los herederos de la familia Agnelli, fundadores de Fiat.

En cuanto al reparto de sus bienes, Armani le cedió el control del 40% de su imperio empresarial a Dell’Orco, y otro 15% a cada uno de sus sobrinas Silvana Armani, jefa de moda femenina, y a su sobrino Andrea Camerana, Finalmente, la Fundación Armani, que creó en 2016 para administrar su sucesión, controlará el 30% restante.

¿Qué sigue para el reparto de los bienes de Giorgio Armani?

Armani estableció su sucesión a través de dos testamentos: uno para su imperio empresarial y el otro para su propiedad privada y fueron difundidos de manera pública este viernes a través de la prensa italiana. Ambos testamentos fueron reescritos por Armani durante la primavera, parcialmente a mano en el reverso de un sobre color sepia.

Por su parte, el comité ejecutivo de Giorgio Armani ratificó en un comunicado que ambos testamentos detallan “la intención del Sr. Armani de salvaguardar la continuidad estratégica, la cohesión corporativa y la estabilidad financiera para el desarrollo a largo plazo”. Esta estructura hereditaria, está diseñada como un camino de corto y mediano plazo para preservar la misión y la estructura de la marca, y será seguida por Dell’Orco y miembros de la familia, subrayó el comité.

La prioridad de la fundación, indica el comité, será nombrar a un director ejecutivo. Dicho comité nunca deberá ser menor al 30% de las acciones, lo que la convierte en “garante permanente del cumplimiento de los principios fundadores”, que respetará los deseos de Armani de asegurar “el mejor futuro posible para la empresa y la marca”.

Armani también estipuló que, en un plazo de tres a cinco años, el mismo comprador debería aumentar su participación al 30% y al 54.9%, o que una acción similar se lanzara al mercado a través de una oferta pública inicial, ya sea en Italia o en un mercado similar.

A su sobrina Roberta, que durante mucho tiempo sirvió de enlace entre Armani y sus clientes de la alfombra roja, y a su hermana Rosanna, se les asignó también una participación del 15% pero sin derecho a voto en la empresa.

Armani mantuvo una participación del 2.5% de Essilor-Luxottica, valuada en $2,930 millones de dólares, de los cuales el 40% va a Dell’Orco y la mayor parte del resto será repartida entre los miembros de su familia, quienes también recibirán otros bienes de su fortuna personal que incluye casas en Milán, Nueva York, la isla siciliana de Pantelleria y Saint-Tropez en la Riviera francesa.

La herencia del diseñador, que nunca tuvo hijos ni herederos forzosos, incluye obras de arte, propiedades, yates, y el club de basquetbol italiano, Olimpia Milano, además del 99.9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

El futuro de las colecciones de Armani

Pese a su muerte, las colecciones finales de Emporio Armani y Giorgio Armani se presentarán durante la Semana de la Moda de Milán, que se inaugura el 23 de septiembre. También está programada la inauguración de una exposición especial en la Pinacoteca di Brera para conmemorar el 50 aniversario del nacimiento de la emblemática casa de moda.

Pero para el futuro, Armani estableció en su testamento que las siguientes colecciones de esta casa deberán seguir los elementos que definieron a la marca: “diseño esencial, moderno, elegante y sobrio, con atención al detalle y la facilidad de uso”.

La Fundación Armani recibe el 100% de las acciones de la empresa: obtiene el derecho de plena propiedad sobre el 9.9% (equivalente al 30% de los derechos de voto), pero sin derecho a su uso o disfrute, sobre el 90 % restante de las acciones, mientras que el resto de los derechos de voto se divide entre Dell’Orco y las sobrinas de Armani. Con esto, Dell’Orco tendrá el derecho de usufructo sobre el 30% de las acciones y el 40% de los derechos de voto del total de la empresa.

