El Chateau de la Roche: un palacio vendido a precio récord en Nueva Jersey

El mercado inmobiliario en Nueva Jersey acaba de conseguir la venta más grande del estado en los últimos tres años, luego que se confirmó la transacción por un lujoso castillo de piedra ubicado en la ciudad de Alpine, muy cerca de la ciudad de Nueva York, por la suma de $17.7 millones de dólares. La venta también se convirtió en la de mayor precio en esta ciudad y del lujoso vecindario de Rio Vista desde enero de 2022.

La construcción ubicada en el condado de Bergen es un castillo estilo Versalles, edificado en un terreno baldío adquirido en 2011 por 3.95 millones de dólares, propiedad de David y Mindy Kwon, de acuerdo con los registros de Property Shark. Por su parte, mansionglobal.com, reportó que la venta se cerró este martes.

La construcción tardó cuatro años para incorporar todos sus elementos y finalmente fue bautizada como Chateau de la Roche en referencia a las grandes cantidades de roca que extrajeron del suelo para poder cimentar la obra. El diseño del castillo corrió a cargo del despacho Zampolin & Associates Architects y está edificada en piedra fundida, piedra caliza y travertino.

Mientras que los interiores fueron obra de Denise Albanese, quien también ayudó a los Kwon a realizar la venta de la propiedad con un anuncio: “Entre las casas de lujo de Rio Vista, el Chateau de la Roche es la flor y nata. Es una de las más elegantes; transmite una sensación general de grandeza y lujo”.

Los detalles del Chateau de la Roche de Nueva Jersey

El castillo, finalizado en 2017, consta de siete habitaciones y 10.5 baños y tiene un lujo suficiente como para albergar a una familia de la realeza. Está ubicada en un área de 25,700 pies cuadrados a media hora de Manhattan.

Como atractivos adicionales cuenta con un teatro con 15 asientos, un ascensor, una chimenea de gas, una sala de billar, dos bares, una bodega, dos piscinas cubiertas, una sauna, una sala de vapor, un invernadero y un sistema de aspiración central.

Además, destaca una imponente escalera central iluminada por una enorme lámpara de araña de cristal, una gran sala con una enorme chimenea, un invernadero, un entrepiso y una biblioteca con paneles de madera ornamentados y chimenea. Así como un garaje con capacidad para cuatro vehículos. Mientras que en el exterior, tiene una piscina estilo resort y un spa.

“Son los detalles los que distinguen al castillo”, dijo Albanese. “Tiene techos altos, chimeneas a medida y escaleras nupciales. En uno de los tocadores, hay papel tapiz con cuentas de vidrio”.

Los detalles de la venta de Chateau La Roche

Hasta el momento, se desconoce la identidad del comprador, quien estuvo representado por los agentes: Prominent Properties Sotheby’s International Realty y Taylor Lucyk de Christie’s International Real Estate Group.

Por su parte, Albanese explicó que los Kwon tienen varias propiedades, pero han decidido reducir la cantidad que ostentan. “Es un poco triste ver que el castillo se va, pero ya estoy trabajando con los vendedores en su próximo proyecto inmobiliario y de diseño de interiores”.

Kwon es vicepresidente corporativo y director jurídico de ADP (Automatic Data Processing), una empresa de Roseland con sede en Nueva Jersey, que ofrece servicios de software de gestión de recursos humanos. Además, forma parte del consejo de administración de SEEDS, una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de alto rendimiento académico que pertenecen a familias de bajos recursos.

El Chateau de la Roche se puso a la venta inicialmente en 2021 con un precio de $25 millones de dólares. Mientras que para el 2023, el precio de venta se redujo a $22.49 millones.

