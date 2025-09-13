Paty Navidad desmiente rumores sobre su participación en La Granja VIP

En los últimos días, se ha dado a conocer los nombres de los participantes de “La Granja VIP” y uno de ellos ha sido Paty Navidad, quien a través de su cuenta oficial de la red social “X” se pronunció molesta por los rumores que siempre se registran sobre su vida y aprovechó para desmentir que eso sea así.

Además, mencionó que hasta la fecha ni siquiera ha ido a visitar el canal de televisión, razón por la cual no entendería la magnitud de las especulaciones. La molestia de la cantante se registra, ya que en el pasado también hubo especulaciones sobre su salud y supuestos estados de gravedad que ella en ningún momento tuvo que atravesar, tal y como lo revelaron algunos medios de comunicación.

Navidad explicó que, después de haber estado como participante en “La Casa de los Famosos All-Stars”, por el momento no se siente interesada en querer participar en formatos de este tipo: “¡NO MIENTAN MÁS SOBRE MÍ! Esto es una gran mentira, no he visitado TV Azteca, no he firmado contrato con nadie y hoy por hoy, tampoco tengo interés de formar parte de ningún reality”, escribió.

La intérprete de “Pa’ que me sirve tu honor” reveló que en este momento de su vida se encuentra enfocada en la parte profesional, ya que dentro de poco podrán estar disfrutando de nuevas canciones e instó a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las fechas de estreno: “Varios temas musicales por salir en lo que resta del año y a punto de estrenarse el primero de estos en todas las plataformas digitales”.

Tras negar que participará en un nuevo reality show, explicó que se siente plena con todo lo que está por venir a nivel profesional y no quiso despedirse sin antes volver a solicitar que dejen de hacer noticias sobre su vida que terminan siendo completamente falsas: “¡Feliz y emocionada con lo que está por darse a conocer en mi vida con respecto a la música! ¡Gracias, y ya no inventen, por favor!“.

Azteca Uno tiene programado el estreno de “La Granja VIP” para el domingo 12 de octubre y, desde ese momento, la audiencia podrá disfrutar de la convivencia que existirá entre los concursantes a través de Disney+.

