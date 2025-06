Paty Navidad a Anabel Hernández: ‘Seguiré siendo la piedra de tu zapato’

Paty Navidad, actriz mexicana, habló del libro de Anabel Hernández en donde hay acusaciones en su contra. Sin embargo, la artista no tiene, al menos por ahora, intenciones de demandar.

“Quiero decirles chicos de prensa, por favor todos entiendan, si yo no demando a Anabel Hernández, no es porque yo no quiera. Obvio que sí la puedo demandar y quisiera demandarla, pero no procede. Ustedes saben mejor que nadie que el libro está escrito de manera TVNotas”, comentó.

Al usar la presunción, la acción legal quedaría sin efecto. “Sí se puede demandar, pero no va a pasar absolutamente nada, por eso es que yo no demando. Anabel de mí no tiene ni una sola prueba”.

Comentó que pese a que la periodista dice que es una “mujer de segunda”, le dedicó tres historias.

“Soy aspiracional para ella porque yo soy de segunda, ella es de cuarta y escribe libros de quinta”, agregó.

Explicó que Anabel Hernández está molesta con ella porque ha pedido que la investiguen. “Se supone que ella comenzó a escribir libros de narcotráfico y de política, y ahorita está dedicándose a escribir de mujeres del espectáculo, a señalar y a juzgar. Yo no sé cuántas verdades haya, supongo que debe haber también verdades, pero seguiré siendo tu piedra en el zapato, te topaste con pared. De mí no vas a encontrar una sola prueba porque no hay”, explicó.

Paty Navidad se mostró muy firme en su declaración y tildó de libros de cómics el trabajo de la comunicadora. “Invito a que nos investiguen a las dos a ver quién tiene la cola más larga”, sostuvo.

Además reiteró que tiene la verdad en sus manos, pero entiende que no podrá cambiar el trabajo de Anabel. “Estoy segura de quién soy y de lo que me ha costado ganarme todo y la única historia que ella escribió ahí está tal cual, me llevaron engañada”, explicó.

