Rodrigo Romeh lanza nuevas declaraciones contra Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh, conocido por haber participado en La Casa de los Famosos, habló con varios reporteros en México de sus proyectos y también mencionó a Lupillo Rivera, con quien tuvo una fuerte rivalidad dentro del reality show.

“Eso yo lo reconozco, sin tus rivales no creces tanto, por ejemplo yo tuve mi rivalidad con varias personas en mi temporada y también es lo que sumó y contó la historia. Si quitas a los villanos no hay historia”, afirmó.

Luego, cuando le mencionaron a Lupillo dijo: “Ese señor ya saben, al final sigue hablando de mí, lo hizo durante la casa. Yo por eso salí a defenderme, pero entiendo que se haya sentido superado por mí en cualquier aspecto y por eso no lo ha podido superar”.

Indicó que lo último que hizo fue hablar de Clovis y de él sobre sus orientaciones sexuales, algo que considera le perjudicó su imagen.

Agregó que el ‘Toro del Corrido’ se caracteriza por crear historias para generar controversia. “Si me preguntas si es posible que inventara algo así, te digo que sí, lo he visto inventar cosas peores”, afirmó.

La rivalidad entre Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera fue una de las tramas más seguidas en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, ya que el creador de contenido fit se convirtió en uno de los estrategas más fuertes que se ha visto en la historia del programa, al punto que logró superar al cantante y obtener el segundo lugar de la competencia.

Con el paso del tiempo, las personas reconocieron que el mexicano ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por el reality, gracias a sus jugadas y la capacidad que tenía para mover la placa de nominados.

Sigue leyendo:

· La fiesta de Maripily en Miami por su cumpleaños: con mucho brillo y rodeada de famosos

· Maripily comienza en Puerto Rico la celebración por su cumpleaños

· Caramelo y Maripily causan furor al bailar bachata en Puerto Rico