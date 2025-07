Maripily Rivera regresa a Miami y Romeh le deja regalo de bienvenida 

Maripily Rivera pasó varios días en Ibiza, disfrutando de un momento relajante en España. Luego de estas pequeñas vacaciones, la actriz boricua regresó a su espectacular apartamento en la ciudad de Miami y fue recibida por unos regalos que le envió Rodrigo Romeh y su novia Ana Parra.

“Yo estaba en Ibiza, pero yo no tengo nada que envidiarle a Ibiza, porque mira esto, yo también tengo a Ibiza en mi casa, miren qué belleza hoy sábado, miren cómo se ve de espectacular, ¿vieron qué bello? Entonces, me dijeron que Romeh vino y me dejó un regalito, Romeh, que ustedes lo estaban extrañando”, dijo.

Luego de esto, el huracán boricua entró a su habitación y mostró el bolso que le mandó su “leoncito”, como le dice de cariño, y su novia Ana.

“Él vino y me dejó esto, miren qué espectacular, me encanta, y es en cuero, violeta. Mira qué lindo”, dijo.

A continuación, mostró varios implementos para usar en el gimnasio que le encantaron. “Wow, de verdad, verdad que está bello, tremendo regalo. Me encanta, Romeh, te quiero mucho”, afirmó.

Maripily Rivera explicó que le gustaron mucho todos los detalles que le dieron a su regreso a Miami.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 también habló de la relación que su amigo tiene con Ana Parra, algo que le gusta mucho y que espera que sea una unión perdurable.

Los seguidores de Maripily Rivera le dejaron cientos de mensajes en los que hablaron de lo mucho que disfrutaron este contenido. “Wow, de verdad, verdad que está bello, tremendo regalo. Me encanta, Romeh, te quiero mucho”, “Preciosa tu casa, Maripily, Dios te dé mucha salud para disfrutarla”, “Qué bello nuestro Romeh, me encantó tu regalo y tu casa preciosa”.

