Truco revelado: cocina papas perfectas en 5 minutos con el microondas

Las papas son uno de los alimentos más populares, y no es para menos. Su versatilidad es asombrosa; pueden ser el complemento ideal para cualquier comida o incluso el ingrediente principal en recetas que buscan sustituir harinas. Pero, ¿quién no ha deseado unas papas perfectamente cocinadas sin la larga espera? Una chef ha compartido un truco que lo cambia todo: solo 5 minutos en el microondas.

En solo 5 minutos y usando un simple microondas, puedes tener unas papas listas y con la textura ideal. Este método no solo acelera el proceso, sino que garantiza que queden suaves por dentro y perfectas para luego ser doradas en la sartén o el horno.

Con este sencillo truco, la chef María Pérez Espín nos enseña que las papas perfectas están al alcance de todos. Es la solución ideal para quienes buscan resultados espectaculares sin sacrificar tiempo en la cocina.

Pérez Espín es creadora de contenido especializado en nutrición, gastronomía y recetas saludables rápidas. También es autora del libro “Empieza hoy y cambia tu vida para siempre”.

Las papas se pueden preparar de múltiples formas, pero se tardan un poco para que estén listas, por lo que la experta en gastronomía compartió en sus redes sociales un truco simple para cocinarlas de forma rápida y sin complicaciones.

Paso a paso para cocinar papas en el microondas

Este método es ideal para cocinar papas en esos momentos en los que necesitas una solución rápida en la cocina. La chef describe el paso a paso de la siguiente manera:

1.- Lava las papa, escúrrela y sécala.

2.- Con la ayuda de un tenedor pincha la papa asegurándote que todas las partes queden agujereadas.

3.- Toma el papel de cocina, humedécelo con agua, escurre y envuelve la papa.

4.- Lleva la papa al microondas durante cinco minutos.

5.- Retira del microondas y ya está lista para comer.

Tipos de cocción de papas y sus tiempos

Cocinar papas en el microondas representa un ahorro de tiempo, puesto que el tiempo estimado de los cinco minutos, que es tiempo que se emplea con el electrodoméstico. A continuación otros métodos para cocinar este tubérculo:

Hervidas: Es una de las formas más comunes de cocinar las papas es hervirlas en agua y sal. Este proceso puede tardar entre 15 y 20 minutos, mientras que si se cortan pueden tardar entre 10 y 15 minutos.

Al horno: Las papas horneadas tardan entre 45 y 60 minutos a 200°C (400°F) cuando se cocina enteras. En cambio, que si se cortan gajos o cubos, el tiempo se reduce a 25-35 minutos a la misma temperatura.

Fritas: Uno de los métodos preferidos por el resultado de papas doradas y crujientes por fuera y suaves por dentro. Las papas fritas tardan entre 5 y 8 minutos si se fríen en dos etapas.

Al vapor: Un método saludable para conservar los nutrientes de las papas es al vapor cuando se cocinan sobre un recipiente con agua hirviendo. Este método se tarda entre 15 y 20 minutos para que queden tiernas.

Salteadas o a la sartén: Este método de cocción salteado consiste en dorar papas previamente cocidas (hervidas o al vapor) en una sartén con aceite o mantequilla y condimentos. Este proceso, que solo toma de 5 a 10 minutos, les da una textura dorada y crujiente, siendo ideal para un acompañamiento rápido y sabroso.

El truco de cocinar la papa en el microondas es un atajo, ideal para ahorrar tiempo y es una prueba más de que la buena cocina no siempre requiere horas, sino ingenio.

