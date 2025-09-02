Un chef comparte su técnica para el puré de papas perfecto

Un puré de papas cremoso y con cuerpo es el acompañamiento ideal para carnes, pollo o pescado. Aunque prepararlo no representa un reto complejo, el llamado ‘Ingeniero Cocinero’, Pablo Fernández, revela que el secreto “para que el puré de papas quede cremoso, hay que hervir las papas con piel para que no suelten la fécula”.

La papa es uno de los tubérculos más consumidos del mundo. Por su versatilidad es el ingrediente de infinidad de platillos, ya que se emplea como guarnición en sus diferentes presentaciones fritas, al horno o en puré o como base de preparaciones para darle cuerpo a masas o sustituir la harina de trigo.

Uno de los acompañantes que combina con otros alimentos es el puré de papas. Por su textura suave se disfruta con guisos, carnes y con vegetales.

La receta del puré de papas es sencilla, solo basta hervir las papas, triturarlas, agregar un poco mantequilla y listo. Pero ¿qué hace que un puré de papas sea especial?, la textura cremosa, según este experto.

Fernández reveló los secretos de un puré de papas perfectos a través de un video publicado en sus redes sociales en su cuenta @ingecocinero que incluye un paso a paso para obtener un puré cremoso.

¿Cómo preparar un puré de papas cremoso?

La clave de la preparación del puré está en cocinar las papas con la piel para que no pierda la fécula. “Las herviremos durante 25 o 30 minutos y es muy importante hervirlas con piel”, afirma.

Hervir las papas con la piel permite que la fécula o el almidón de la papa no se desprenda, lo que dará como resultado unas papas más cremosas cuando hagamos el puré.

Otros elementos que aporta suavidad a la preparación, explica Fernández son la mantequilla y la leche, que se incorporan a la preparación a medida que se van triturando las papas y se forma el puré.

Ingredientes

Papas

Mantequilla

Agua para hervir las papas

Aceite de oliva

Leche líquida

Sal

Pimienta

Paso a paso para hacer el puré de papas

1.- En una olla agregue las papas y lleve a hervir entre 25 a 30 minutos.

2.- Retire del fuego y escurra.

3.- Pele las papas y corte en trozos mediados, para hacer más sencillo el procesamiento del tubérculo.

4.- Lleve las papas a un procesador y triture añadiendo leche y aceite de oliva hasta obtener un puré cremoso.

5.- Agregue sal y pimienta, mezcle bien.

Sigue leyendo:

.5 alimentos que puedes cocinar en tu freidora de aire en minutos

.El secreto de los chefs: Trucos infalibles para pelar ajos en segundos y sin esfuerzo

.¿Tienes chayota en casa? Prepara esto y activa sus beneficios curativos

