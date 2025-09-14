El IRS podría hacerte una auditoría si haces este tipo de transacciones

La autoridad fiscal de Estados Unidos está endureciendo su vigilancia sobre ciertos tipos de operaciones financieras que podrían levantar sospechas y provocar auditorías.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha identificado patrones que suelen estar asociados con evasión fiscal y errores de declaración, especialmente en transacciones en efectivo y pagos digitales.

En el año fiscal 2024, el IRS procesó más de 266 millones de declaraciones y recaudó $5,100 millones de dólares en ingresos brutos, de los cuales el 82.5% —más de $219.9 millones— se presentó de forma electrónica.

Sin embargo, el Informe sobre la Brecha Fiscal de la agencia reveló un incumplimiento estimado en $496,000 millones de dólares entre 2014 y 2016, gran parte relacionado con operaciones difíciles de rastrear, como los pagos en efectivo.

Los negocios que manejan principalmente efectivo —como restaurantes, tiendas de barrio, salones de belleza o talleres— están bajo especial escrutinio.

Los agentes revisan si los ingresos reportados coinciden con los depósitos y gastos.

Si detectan que los egresos superan los ingresos declarados, la empresa puede ser marcada para una auditoría.

El IRS incluso compara cada negocio con otros de tamaño y sector similares en su zona; si un taller muestra ingresos bajos pero deducciones inusualmente altas frente a sus pares, puede disparar una revisión.

Las reglas de reporte de efectivo son estrictas. Cualquier transacción en efectivo superior a $10,000 dólares debe informarse mediante el Formulario 8300 en un plazo máximo de 15 días.

No hacerlo puede acarrear sanciones desde $25,000 dólares por violación, además de la obligación de conservar registros por al menos cinco años.

El IRS también ha reforzado el control sobre propinas no declaradas y trabajos secundarios pagados en efectivo o criptomonedas.

Desde 2025, cualquier discrepancia entre lo que una persona reporta y los datos recibidos de empleadores, redes de pago o bancos puede generar una investigación.

Gracias a nuevas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial, el IRS ahora cruza información de declaraciones con reportes de terceros, registros bancarios, bienes raíces y vehículos, detectando inconsistencias con mayor rapidez.

Incluso el estilo de vida puede activar alertas. Si alguien reporta ingresos modestos pero posee autos de lujo o realiza viajes costosos, la agencia podría iniciar una auditoría para verificar si ese nivel de gasto coincide con los ingresos declarados.

Además, los pagos digitales también están bajo la lupa. A partir de los nuevos umbrales, los usuarios de plataformas como Venmo, PayPal o Cash App recibirán un Formulario 1099-K si superaron los $5,000 dólares en 2024, los $2,500 dólares en 2025 y los $600 dólares en 2026 por bienes o servicios.

Los pagos entre amigos o familiares no se contabilizan como parte de este reporte.

