Está loco: Ángel Di María clava golazo olímpico y hace estallar la tribuna [Video]

La edad parece ser solo un número para Ángel Di María, que a pesar de sus 37 años sigue mostrando el más alto nivel en el fútbol argentino. Esta vez, el Fideo fue protagonista con un impactante golazo olímpico que ayudó al empate de su equipo Rosario Central 1-1 ante Boca Juniors.

Di María demostró nuevamente la precisión de su zurda y al igual que lo hizo en equipos como PSG, Manchester United o Juventus, marcó directamente desde el córner para hacer estallar la tribuna local del Gigante de Arroyo.

El extremo aprovechó que Boca Juniors evitó poner un defensa a cuidar el poste más lejano del arquero y pateó un balón que en principio parecía un centro cerrado, pero que terminó superando a Leandro Brey para sacudir las redes y poner el empate en el marcador, esto minutos después que Boca se adelantara al 20′ por intermedio de Rodrigo Battaglia.

Al principio Di María no creía su tanto y fue cuando todo el equipo se acercó a abrazarlo al lado del córner donde el exBenfica celebró junto a los aficionados.

El tanto fue el segundo por jornada consecutiva luego que en la fecha anterior anotara otra joya de tiro libre durante el clásico ante Newell’s Old Boys.

Curiosamente, los últimos 10 goles que ha marcado Ángel Di María en el fútbol profesional han sido desde la pelota parada: Goles de penal ante Casa Pía, Gil Vicente, Boca Juniors, Auckland City x2, Chelsea con Benfica y un tanto de penal ante Lanús durante su debut con Rosario Central, además de los mencionados anteriormente.

Mira el golazo aquí:

¡¡¡GOLAZO OLÍMPICO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/DDWGnuSt9W — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

