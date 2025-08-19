Ángel Di María se declara fan de la MLS gracias a Messi: “Nunca la vi y ahora tengo una suscripción”

La Messimanía ha sido una realidad en la Major League Soccer (MLS) desde que Messi arribó en 2023. Una muestra de ello ha sido la última confesión del futbolista argentino Ángel Di María, quien reveló nunca haber visto la MLS hasta que llegó ‘La Pulga’ al Inter Miami.

En una entrevista con el diario La Nación, de Argentina, Di María confesó nunca tuvo interés por el fútbol de Estados Unidos. No obstante, no tuvo reparo en reconocer que eso cambió con la llegada de Messi.

Actualmente, Di María cuenta con una suscripción para seguir los partidos del Inter Miami y no perder de vista a su compañero y amigo, Lionel Messi. “Jamás vi la MLS y ahora tengo el abono solo para verlo”, dijo.

El actual jugador de Rosario Central incluso se atrevió a comparar la trascendencia de Messi con la de Diego Maradona: “Son ellos y no hay más que ellos. Son de otro planeta, no son de acá. Hay que seguir disfrutándolo”.

La llegada de Lionel Messi a la MLS ha desencadenado una revolución mediática, económica y cultural sin precedentes en el fútbol estadounidense. El día del debut de ‘La Pulga’ en el Inter Miami, 110,000 nuevos usuarios se suscribieron al MLS Season Pass en Apple TV solo en Estados Unidos.

En su segundo partido, se sumaron 65,000 más, y durante esa semana el promedio diario superó los 5,000 nuevos abonados, con picos de casi 10,000. Antes de su llegada, el mejor mes había sido marzo, con 124,000 suscriptores. En julio, ya con Messi en cancha, se registraron 288 mil nuevos usuarios.

Además, las ventas de camisetas del Inter Miami se dispararon en los dos primeros meses tras su fichaje. Se vendieron más de medio millón de camisetas con el número 10. Las suscripciones a Apple TV aumentaron en 30 %, lo que representa alrededor de 300,000 nuevos usuarios.

En 2019, los ingresos totales de la MLS eran de $834 millones de dólares. En 2023, tras la llegada de Messi, alcanzaron los $2.040 millones, un crecimiento del 144%. El valor del Inter Miami pasó de $585 millones en 2022 a $1.020 millones en 2023, duplicando su cotización en apenas un año.



