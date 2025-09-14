Hallan sin vida al excampeón mundial británico Ricky Hatton

En medio de una jornada histórica para el boxeo gracias a la victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas, una mala noticia se confirmó este domingo. El excampeón mundial Ricky Hatton fue hallado sin vida en su casa en Manchester, Inglaterra.

La noticia de la muerte de Hatton fue confirmada oficialmente por la Policía de Greater en Manchester, quienes encontraron su cuerpo en su domicilio tras recibir una llamada anónima de alerta a las 6:45 de la mañana, hora local.

Según informó el diario británico Daily Mail, los amigos de Ricky Hatton comenzaron a preocuparse al notar su ausencia en una velada de anoche, donde combatía uno de sus pupilos.

El exboxeador, de 46 años, también tenía previsto asistir hoy al clásico entre el Manchester City, equipo del que era ferviente seguidor, y el Manchester United.

Boxeador británico Ricky Hatton haciendo un gesto durante el pesaje para su combate de peso wélter junior contra Manny Pacquiao en Las Vegas. (Foto AP/Jae C. Hong, Archivo)

Ricky Hatton, ‘The Hitman’

Hatton comenzó su carrera en 1997 con una racha invicta que lo llevó a conquistar el título británico de peso welter. En 2005 se consagró al derrotar al legendario Kostya Tszyu por el título mundial superligero de la IBF, en una pelea que lo catapultó al estrellato internacional.

Era conocido por un estilo de pelea agresivo y por pegar fuertes ganchos al hígado. Ganó 45 de sus 48 combates profesionales durante sus 15 años de trayectoria.

Hatton fue campeón mundial en dos divisiones, ganando títulos en peso superligero y welter, incluyendo cinturones de la IBF, IBO, WBA y The Ring. Entre sus victorias destacadas está una a Luis Collazo en 2006 en Estados Unidos, en la que salió triunfante por decisión unánime.

Posteriormente, venció a Juan Urano y José Luis Castillo, aunque sus peleas más mediáticas llegaron en 2007 y 2009 contra Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Contra el estadounidense cayó en el MGM Grand de Las Vegas en el décimo asalto por KO. Dos años después, en 2009, también fue noqueado por Manny Pacquiao en el segundo round.

Retiro, lucha personal y legado (2010–2025)

En 2010 perdió su licencia tras un escándalo por consumo de cocaína. En años posteriores habló abiertamente sobre sus batallas con la depresión, el alcohol y las drogas.

En 2022 volvió al ring en una exhibición contra Marco Antonio Barrera en la AO Arena de Manchester, como parte de un evento benéfico para concienciar sobre la salud mental.

En 2024 fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo. Este año había anunciado otra pelea en Dubai contra Eisa Al Dah.



