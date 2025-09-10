Mike Tyson confesó haber consumido fentanilo durante su carrera

En medio de la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico y el consumo de drogas en el país, el excampeón mundial de peso pesado Mike Tyson admitió que durante su carrera como boxeador profesional consumió fentanilo.

En una entrevista para ‘The Katie Miller Podcast, Tyson explicó bajo qué contexto empezó a consumir esta sustancia a finales de los años 90 y las consecuencias y efectos adversos con los que tuvo que lidiar.

“Era un analgésico y solía usarlo para curarme el dedo del pie. Era como la heroína: una vez que pasa el efecto y te quitas la curita, empiezas a sentir síntomas de abstinencia, a vomitar, como si estuvieras tomando heroína”, narró.

“Era ilegal si entraba en mi sangre. Era un narcótico, me dijo mi amigo. Era nuevo. Le pregunté: ‘¿Podría usarlo?’ Nadie lo conocía”, añadió.

La leyenda del boxeo también reconoció que el consumo de drogas no se limitó al fentanilo, pues el uso de cocaína durante su carrera era un patrón recurrente.

En el podcast, Tyson volvió a pedir el uso de marihuana, particularmente para los atletas.

“No es una droga. Es medicina”, dijo.

“Si yo fuera un modelo a seguir y un alcohólico y bebiera licor, ¿querría que hicieran eso? No, no me gustaría que hicieran eso. Solo creo que, desde mi punto de vista, usar cannabis es más seguro que usar alcohol, cocaína o cualquier cosa desde esa perspectiva, o fentanilo”, justificó.

Mike no ha sido tímido al hablar sobre su relación con las drogas, y mucho menos al defender su uso en el deporte profesional. En múltiples entrevistas, el excampeón ha sostenido que sustancias como el cannabis y los psicodélicos pueden ser herramientas útiles para los atletas, no solo para aliviar el dolor físico, sino también para mejorar el enfoque mental y el rendimiento.

Tras la entrevista, Tyson no tardó en amplificar su mensaje en redes. En su cuenta de X, compartió un fragmento del encuentro con la presentadora Katie Miller, reafirmando su activismo por la desclasificación de la marihuana.

En el post, el excampeón se mostró entusiasta y directo, defendiendo su causa con tono político y apelando al liderazgo de Donald Trump para lograr que la marihuana deje de estar en la Lista uno, reservada para sustancias consideradas sin uso médico y con alto potencial de abuso, y pase a la Lista tres, donde se ubican medicamentos controlados pero aceptados por la comunidad médica.

“Disfruté sentarme con Katie Miller para explicarle por qué me apasiona tanto lograr que la marihuana pase de ser una droga de la Lista 1 a una de la Lista 3. ¡Soy optimista de qué Donald Trump lo hará!”, redactó.

I enjoyed sitting down with @katiemillerpod to explain why I am so passionate about having marijuana rescheduled from a schedule 1 drug to a schedule 3.



I’m optimistic @realDonaldTrump will get it done! pic.twitter.com/9ix9VgFM6c — Mike Tyson (@MikeTyson) September 9, 2025

El fentanilo es un potente analgésico altamente adictivo que fue creado en laboratorio para imitar el efecto de drogas como la morfina o la heroína, la diferencia es que este es 50 o 100 veces más fuerte.

Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (CDC, por sus siglas en inglés), el opioide sintético ha matado a 48.422 personas en 2024. En 2023 las muertes ascendieron a 76.282.



