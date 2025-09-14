Terence Crawford sacude Las Vegas con paliza a Canelo Álvarez

Tras años de espera el Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de uno de las peleas más esperadas del boxeo actual, con el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, que culminó este sábado con un triunfo contundente y sólido del apodado Bud por decisión unánime.

Desde la previa del combate se sentía en el ambiente un aura pocas veces visto, con un desfile de personalidades que caminaron por la alfombra roja y que mostraron su apoyo tanto en favor de Canelo Álvarez como para Crawford.

Desde temprano, figuras como Mike Tyson, Jason Statham, Sofía Vergara, Marc Anthony, Julio César Chávez y un sinfín de famosos ocuparon los asientos del recinto.

Ya en la pelea estelar, la entrada de ambos llegó en medio de música mexicana y con un solitario Crawford que salió al ring con una guitarra en mano, mientras que su rival, a diferencia de otras ocasiones, solo estuvo acompañado de su equipo que ondeó banderas de México hasta que subió al cuadrilátero.

Tras un primer round completamente de estudio y carente de golpes de ambos peleadores, fue en el segundo que se desataron con un par de golpes importantes del mexicano y otra respuesta de Bud al rostro que sacudió al Tapatío.

El combate fue de a poco en ascenso, en particular gracias a un zurdazo de Bud en el cuarto round de los más fuertes hasta ese momento, antes que llegara una reacción en la que Canelo impactó en varias ocasiones seguidas la humanidad de su rival.

La paridad crecía entre ambos, con una ligera ventaja de Crawford a mitad del combate que obligó a Eddie Reynoso, coach de Canelo, a darle indicaciones para que no bajara la guardia

Las papeletas extraoficiales comenzaban a favorecer a Crawford para el séptimo capítulo lo que obligó a Canelo Álvarez a salir en búsqueda de la pelea que se le estaba yendo de las manos.

Combinaciones rápidas de Crawford mientras Canelo Álvarez lucía frustrado ponían el panorama cada vez más difícil para el Tapatío, que no conseguía la fórmula para vencer a su rival.

“Hay que tirar más golpes” gritaba Reynoso, pero la estrategia parecía no funcionar ante un Crawford que ya lucía con ventaja.

La polémica llegó al 9no round con un cabezazo de Canelo Álvarez a su rival por el que recibió sanción verbal por parte del referí del combate.

Con más temple que fuerza, Canelo llegó a los últimos rounds buscando un KO que nunca llegó. Todo esto mientras veía a Crawford como caminaba lentamente por el cuadrilátero.

El round 12 solo fue cierre a un histórico capítulo del boxeo, con Canelo Álvarez cediendo sus coronas al nuevo campeón mundial unificado, Terence Crawford.

Crawford dedicó su triunfo a Dios y Canelo Álvarez aprueba la revancha

Tras la coronación ambos pugilistas pasaron a las declaraciones que llamaron la atención cada una en su contexto. En el caso de Crawford dejó claro que fue “gracias al señor, sin él no estaría aquí”, y también le dio el crédito por su victoria. “Él hizo esto posible”.

Pero Crawford también habló sobre la posibilidad del retiro, aunque dijo que dependerá de una reunión con su equipo antes de tomar una decisión.

Por el contrario, a Canelo Álvarez, quien agradeció a México como en cada pelea a pesar de haber perdido, le preguntaron si estaba dispuesto a una revancha y confirmó su interés, en un discurso en el que alabó a Crawford, por quien siente mucho respeto.

“Como le dije a él, me siento muy bien en compartir el ring con gran peleadores como él. Yo ya he logrado muchas cosas en el boxeo. He tomado riesgos. Mi legado ya está ahí. Crawford es un gran peleador, muy técnico, tengo mucho respeto por él”, comentó Canelo Álvarez antes de dejar un sonoro ¡Qué viva México cabrones!.

De esta manera Crawford deja su récord en 42-0-0 para unificar los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, mientras que Canelo Álvarez sufre la tercera derrota en su carrera (64-3-2).

