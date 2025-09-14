Juez de NY dictamina que ICE puede seguir arrestando a personas en tribunales de inmigración, por ahora

Un juez federal decidió que los funcionarios de inmigración pueden seguir deteniendo a personas en los tribunales de Nueva York por ahora, poniéndose del lado del gobierno del presidente Donald Trump contra los grupos de derechos de los migrantes que desafiaron dicha práctica.

P. Kevin Castel, juez del Tribunal de Distrito, indicó que African Communities Together y The Door, dos organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a los inmigrantes en Nueva York, no logró demostrar que la política de las detenciones judiciales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera ilegal o inconsistente con el comportamiento pasado de la agencia.

En una denuncia presentada el mes pasado en el Distrito Sur de Nueva York, los dos grupos escribieron que, por décadas, los agentes federales generalmente han evitado hacer arrestos civiles en los tribunales porque “tales arrestos obstaculizan el acceso a los tribunales e impiden la administración justa de justicia”.

En pocas palabras, arrestar a personas en las cortes suele convertirse en un hábito o una exhibición que las hace sentir temor y las hace faltar a sus audiencias.

Durante la presidencia de Joe Biden, el mismo ICE declaró el acceso a los tribunales para preservar el acceso a la justicia. Pero este año 2025, la administración de Trump declaró que las detenciones eran necesarios porque las cárceles locales se niegan a entregar a las personas al ICE.

El juez, designado por el expresidente George W. Bush, apuntó que el patrón de ICE de esperar afuera de las audiencias de inmigración es razonable, de acuerdo con lo que describió la agencia, ya que “reduce el riesgo de daño a los agentes de ICE” y “reduce los recursos necesarios para localizar al individuo en cuestión”.

La resolución de Castel dice que, pese a los cambios de perspectiva entre las dos administraciones, el mensaje fue el mismo: ICE tenía y tiene permitido estar presentes en las cortes.

Asimismo, Brad Lander, contralor de la ciudad, fue arrestado este verano en el 26 Federal Plaza, donde tienen lugar las audiencias de inmigración, luego de intentar impedir que ICE detuviera a un hombre.

“Si el juez Castel pasara tan solo una hora en el número 26 de Federal Plaza, vería con sus propios ojos que los arrestos allí son claramente ‘arbitrarios, caprichosos o contrarios a la ley’”, expresó Lander. “Su decisión de permitir que continúe el secuestro cruel e ilegal de nuestros vecinos es profundamente errónea; la historia la juzgará mal”.

El juez limitó una política de la era Trump al dificultar a los jueces desestimar casos inmediatamente. Esta práctica, que puede usarse para acelerar las deportaciones, fue bloqueada de manera temporal en los tribunales de inmigración de Manhattan y El Bronx, informó Gothamist.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), que estuvo entre los grupos que presentaron la demanda, manifestó que parte del fallo fue una victoria.

“La orden de hoy afirma correctamente que la administración Trump violó la ley al ordenar a los jueces de inmigración que negaran a los no ciudadanos su día en la corte para que ICE pueda acelerar su deportación”, señaló Amy Belsher, directora de litigios de derechos de los inmigrantes de NYCLU.

Afirmó que el grupo espera poder defender el resto de su casi en el tribunal.

“Nadie debería ser castigado por seguir la ley ni estar sujeto a tácticas tan ilegales, injustas e injustas”, afirmó Belsher.

La decisión también es una pérdida para la administración del alcalde Eric Adams, que respaldó a los grupos de derechos de los inmigrantes que se enfrentan a ICE en un informe formal que presentó en el mes de agosto.

“La Ciudad no puede gobernar eficazmente, en beneficio de todos los neoyorquinos, si toda una clase de residentes se ve relegada a la sombra”, escribió la abogada municipal Muriel Goode-Trufant en el escrito. “La Ciudad no puede fingir que estos residentes no existen”.

Hace un mes, los inmigrantes arrestados en el número 26 de Federal Plaza presentaron una demanda colectiva contra autoridades de Trump por las precarias condiciones en las instalaciones. Y esta semana, se puede observar las consecuencias del fallo del Tribunal Supremo que autoriza legalmente a los agentes de ICE a hacer arrestos migratorios basándose en la apariencia de una persona.

La orden del juez es solo temporal y los defensores de los inmigrantes todavía pueden presionar para que se bloquee permanentemente los arrestos en las cortes cuando el caso llegue a juicio.

